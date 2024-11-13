Італійська Trenitalia оголосила про розширення своєї лінії «Париж-Ліон» — Finance.ua

Італійська Trenitalia оголосила про розширення своєї лінії «Париж-Ліон» Вчора 05:42 — Світ

Італійська Trenitalia оголосила про розширення своєї лінії «Париж-Ліон»

Італійська залізнична компанія Trenitalia оголосила про розширення своєї лінії «Париж-Ліон» для обслуговування двох нових напрямків в альпійському департаменті Савойя:

Шамбері

Сен-Жан-де-Морьєн.

Про це повідомляє RailTech

Кожні вихідні з 15 грудня до 30 березня лижники і просто любителі гір зможуть лише за три години дістатися з французької столиці до гірськолижних курортів Савойї на знаменитих швидкісних поїздах Frecciarossa.

Згідно з інформацією на сайті з бронювання квитків Trenitalia, прямий поїзд буде виїжджати з Ліонського вокзалу Парижа о 7:30 ранку, а вже о 10:43 він прибуватиме на станцію Шамбері-Шаль-ле-О. Об 11:26 цей же поїзд прибуватиме до Сен-Жан-де-Мор'єна.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначає додаткові потяги. Про це йдеться в повідомленні компанії. Призначили додатковий поїзд № 245/246 Київ — Рахів, який відправлятиметься з Києва 30 жовтня о 15:58 та прибуватиме до Рахова о 8:55.

Довідка Finance.ua:

У вересні найбільш популярним серед українців поїздом став № 128 Запоріжжя — Львів. За місяць він перевіз понад 50 тис. пасажирів.

Загалом у вересні компанія перевезла 2,2 млн пасажирів. Проте, констатували там, цього місяця динаміка пасажирських перевезень традиційно «йде на спад порівняно із літнім сезоном».

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