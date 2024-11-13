Італійська Trenitalia оголосила про розширення своєї лінії «Париж-Ліон» — Finance.ua

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Італійська Trenitalia оголосила про розширення своєї лінії «Париж-Ліон»

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Італійська Trenitalia оголосила про розширення своєї лінії «Париж-Ліон»
Італійська Trenitalia оголосила про розширення своєї лінії «Париж-Ліон»
Італійська залізнична компанія Trenitalia оголосила про розширення своєї лінії «Париж-Ліон» для обслуговування двох нових напрямків в альпійському департаменті Савойя:
  • Шамбері
  • Сен-Жан-де-Морьєн.
Про це повідомляє RailTech.
Кожні вихідні з 15 грудня до 30 березня лижники і просто любителі гір зможуть лише за три години дістатися з французької столиці до гірськолижних курортів Савойї на знаменитих швидкісних поїздах Frecciarossa.
Згідно з інформацією на сайті з бронювання квитків Trenitalia, прямий поїзд буде виїжджати з Ліонського вокзалу Парижа о 7:30 ранку, а вже о 10:43 він прибуватиме на станцію Шамбері-Шаль-ле-О. Об 11:26 цей же поїзд прибуватиме до Сен-Жан-де-Мор'єна.
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Нагадаємо, Укрзалізниця призначає додаткові потяги. Про це йдеться в повідомленні компанії. Призначили додатковий поїзд № 245/246 Київ — Рахів, який відправлятиметься з Києва 30 жовтня о 15:58 та прибуватиме до Рахова о 8:55.

Довідка Finance.ua:

  • У вересні найбільш популярним серед українців поїздом став № 128 Запоріжжя — Львів. За місяць він перевіз понад 50 тис. пасажирів.
  • Загалом у вересні компанія перевезла 2,2 млн пасажирів. Проте, констатували там, цього місяця динаміка пасажирських перевезень традиційно «йде на спад порівняно із літнім сезоном».
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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