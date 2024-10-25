Укрзалізниця призначила додаткові потяги в західному напрямку — Finance.ua

Укрзалізниця призначила додаткові потяги в західному напрямку Сьогодні 17:33 — Особисті фінанси

Укрзалізниця призначила додаткові потяги в західному напрямку

Укрзалізниця призначає додаткові потяги. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Призначили додатковий поїзд № 245/246 Київ — Рахів, який відправлятиметься з Києва 30 жовтня о 15:58 та прибуватиме до Рахова о 8:55.

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В зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправлятиметься 31 жовтня о 16:43 та прибуватиме до Києва 1 листопада о 8:55.

Також призначили додатковий поїзд № 191/192 Київ — Львів, що відправиться з Києва 28 жовтня о 8:18 та 3 листопада о 10:18 та прибуде до Львова о 16:12 та 17:03 відповідно.

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Зі Львова поїзд відправиться 28 жовтня о 14:14 та 3 листопада об 11:33 та прибуде до Києва о 21:33 та 18:10 відповідно. Квитки на поїзди будуть доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-ботах та в касах вокзалів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» модернізувала ще 4 плацкартних вагонів на власних потужностях. Зазначається, що в «Укрзалізниці» оновили інтер’єр, екстер’єрне лакове покриття та всі табло; облаштували систему кондиціювання; встановили вакуумні туалети; розмістили біля місць пасажирів стандартні розетки, порти USB та Type-C.

Довідка Finance.ua:

У вересні найбільш популярним серед українців поїздом став № 128 Запоріжжя — Львів. За місяць він перевіз понад 50 тис. пасажирів.

Загалом у вересні компанія перевезла 2,2 млн пасажирів. Проте, констатували там, цього місяця динаміка пасажирських перевезень традиційно «йде на спад порівняно із літнім сезоном».

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