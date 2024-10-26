«Укрзалізниця» відновила довоєнні обсяги контейнерних перевезень — Finance.ua

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«Укрзалізниця» відновила довоєнні обсяги контейнерних перевезень

Фондовий ринок
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«Укрзалізниця» відновила довоєнні обсяги контейнерних перевезень
«Укрзалізниця» відновила довоєнні обсяги контейнерних перевезень
АТ «Укрзалізниця» у січні-вересні 2024 року наростило обсяги контейнерних перевезень на 47% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 197 897 двадцятифутових еквівалентів (ДФЕ).
Про це повідомив Валерій Ткачов, заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи УЗ.
Він зазначив, що цей показник відповідає довоєнному рівню перевезень і є найвищим за останні сім років, перевищивши навіть пікові обсяги 2021 року на 7%.

Дані за останні 4 роки

Для порівняння, у 2021 році перевезення контейнерів становили 279 792 ДФЕ, але через війну у 2022 році цей обсяг скоротився на 46%. У 2023 році ситуація покращилася — перевезення зросли на 34%.
«Укрзалізниця» відновила довоєнні обсяги контейнерних перевезень

Основні напрямки та вантажі

Ткачов повідомив, що 62% перевезень здійснено в експортному напрямку. Найбільше в контейнерах транспортували:
  • 44% — зернові вантажі;
  • 17% — чорні метали;
  • 7% — макуху;
  • 6,6% — олію;
  • 3,5% — синтетичні смоли;
  • 3,5% — продукти крохмале-патокової промисловості.
Станом на 1 жовтня УЗ перевезла 533 інтермодальні поїзди, з них 82 — у міжнародному сполученні.
Нагадаємо, у вересні найбільш популярним серед українців поїздом став № 128 Запоріжжя — Львів. За місяць він перевіз понад 50 тис. пасажирів.
За матеріалами:
Finance.ua
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