Італія збільшила виплати для біженців та фінансову підтримку для України — Finance.ua
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Італія збільшила виплати для біженців та фінансову підтримку для України

Вчора 16:28Світ
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Італія збільшила виплати для біженців та фінансову підтримку для УкраїниІталія збільшила виплати для біженців та фінансову підтримку для України
Уряд Італії збільшив фінансову допомогу для вимушено переміщених людей з України до понад 800 млн євро та підтримає бюджет України на суму до 200 млн євро.
Про це заявив прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі.
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«Італія вже виділила майже 500 млн євро на підтримку українських біженців у нашій країні. Я радий повідомити, що ми щойно збільшили цю суму до більше ніж 800 млн євро. Ми перерахували 110 млн на підтримку загального бюджету України та плануємо надати ще до 200 млн євро», — сказав Маріо Драґі.
За його словами, Італія також передала 26 мільйонів доларів міжнародним організаціям, таким як Червоний Хрест, ЮНІСЕФ та УВКБ ООН.

Довідка Finance.ua:

  • Станом на 29 квітня близько 70 тисяч українців попросили притулку в Італії.

Де біженцям шукати допомогу за кордоном

За матеріалами: Espreso.tv
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