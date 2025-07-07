Італія закликає ЄС приборкати непрозоре ціноутворення на авіаквитки — Finance.ua

Італія закликає ЄС приборкати непрозоре ціноутворення на авіаквитки Сьогодні 02:44 — Світ

Італія закликає ЄС приборкати непрозоре ціноутворення на авіаквитки

Італійський антимонопольний орган (AGCM) звернувся до Європейської комісії з вимогою підвищити прозорість алгоритмів ціноутворення, які використовують авіакомпанії, особливо на маршрутах, що обслуговують Сицилію та Сардинію.

Про це пише Euractiv

Зазначається, що цей крок є наслідком розслідування AGCM, який на початку цього року висловив занепокоєння щодо непрозорості ціноутворення.

Отримавши відповіді від авіакомпаній, AGCM закликає Комісію скоординувати дії на рівні ЄС з метою підвищення прозорості тарифів та посилення конкуренції.

«Зростання цін на квитки обмежує мобільність сицилійців та сардинців, які проживають в інших регіонах Італії, і багато хто з них відмовляється від поїздок додому через високі витрати. Ця тенденція також шкодить туристичній економіці островів», — йдеться в повідомленні.

Італійський антимонопольний орган стверджує, що алгоритми динамічного ціноутворення — систем, які коригують тарифи на основі поведінки споживачів — у поєднанні з додатковими зборами за такі послуги, як перевезення багажу або вибір місця, роблять порівняння пропозицій для пасажирів практично неможливим.

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Ці додаткові збори, з якими стикаються майже половина всіх мандрівників, часом збільшують кінцеву вартість квитків на 400% порівняно з оголошеним базовим тарифом.

24 червня стало відомо, що в транспортному комітеті Європейського парламенту підтримали поправку, яка забороняє авіакомпаніям стягувати додаткову плату з пасажирів за ручну поклажу до 7 кг.

Якщо це правило буде підтверджено в ході переговорів з урядами країн ЄС, кожен пасажир зможе брати на борт валізу стандартних розмірів без доплат на додачу до невеличкого предмету ручної поклажі, який зможе поміститися під сидінням.

УНІАН За матеріалами:

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