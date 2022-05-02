Допомога українцям у Німеччині: як і де отримати — Finance.ua

Допомога українцям у Німеччині: як і де отримати

Вчора 21:04 — Особисті фінанси

Якщо у вас немає коштів на житло, харчування та медичне забезпечення, органи влади Німечини вважатимуть вас «особою, яка потребує допомоги». Про це пише bmas.de

Ви маєте право на пільги відповідно до Закону про надання пільг особам, що подали заяву на отримання політичного притулку. Якщо вам видали дозвіл на проживання відповідно до § 24 Закону про проживання, ви маєте право на пільги відповідно до Закону про надання пільг особам, що подали заяву на отримання політичного притулку.

Вам слід спершу зареєструватися в одному з пунктів первинного прийому. Зареєструватися можна у будь-якій федеральній землі, у відомствах у справах іноземців або у Федеральній поліції.

Після реєстрації вам буде видане підтвердження про первинну реєстрацію (Ankunftsnachweis), цей документ є підставою для подання заяви до місцевого відділу соціального захисту для отримання пільг відповідно до Закону про надання пільг особам, що подали заяву на отримання політичного притулку (AsylbLG).

Допомога покриває базові потреби на харчування, житло, опалення, одяг, медичні послуги, а також побутові предмети першої необхідності. Крім того, покриваються також інші особисті повсякденні потреби (наприклад, мобільний зв’язок). В окремих випадках можуть покриватися особливі індивідуальні потреби.

Допомогу для забезпечення базових потреб (тобто для забезпечення прожиткового мінімуму) отримують лише ті, хто її потребує, тобто ті, хто не може покрити витрати на життя за рахунок власних доходів або майна. При перевірці враховуються власні доходи та майно, якщо до них дійсно є доступ. Доходи та майно враховуються частково; діють різні неоподатковані мінімуми.

У випадку з активами, які знаходяться в Україні, наразі виходять з того, що продати їх неможливо. При нарахуванні допомоги вони не враховуються.

Робота. Ви можете шукати будь-яку роботу в Німеччині або розпочати професійне навчання.

Ви можете відкрити власний бізнес або працювати як фріленсер. Кожна галузь має свої вимоги до відкриття бізнесу, які треба враховувати. Мова може йти про правові врегулювання, особливі дозволи або питання пов’язані із страхуванням.

Мінімальна зарплата в Німеччині.

В Німеччині є законодавчо закріплена мінімальна заробітна плата. Її сума на даний момент складає 9,82 євро в годину та до 1.7.2022 зросте до 10,45 євро. З жовтня 2022 року планується подальше підвищення до 12 євро на годину. Це суми до оподаткування.

В деяких галузях є мінімальна заробітна плата є вищою за мінімальну, наприклад, у тих, хто працює в геріатрії, у сфері прибирання.

Для того, щоб розпочати працювати, не обов’язково знати мову.

Але рекомендовано вивчити основи німецької мови, щоб мати можливість спілкуватися з колегами та роботодавцем. Є ряд професій, які вимагають певного рівня володіння німецькою мовою.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.