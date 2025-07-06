У Великій Британії на 30% зменшили кількість робочих місць через ChatGPT — Finance.ua

У Великій Британії на 30% зменшили кількість робочих місць через ChatGPT Сьогодні 02:25 — Світ

У Великій Британії на 30% зменшили кількість робочих місць через ChatGPT

У Великій Британії на 30% зменшили кількість вакансій для молоді через ChatGPT.

Про це пише The Guardian із посиланням на дослідження Andzuna.

Наразі вакансії для випускників, стажистів, інтернів і молодших співробітників, для яких не потрібна вища освіта, становлять 25% ринку у Великій Британії — це на 4% менше, ніж у 2022-му.

Компанії частіше використовують штучний інтелект як засіб підвищення ефективності та скорочення чисельності персоналу.

Зокрема, завдяки технологіям великі компанії можуть у рази швидше опрацьовувати запити від клієнтів.

Водночас прогрес у галузі ШІ може призвести до ще більшого скорочення робочих місця — у 2023-му телекомунікаційна компанія BT планувала скоротити 40−55 тисяч співробітників.

Читайте також Для чого українці використовують ШІ — результати опитування

Керівник компанії Anthropic, яка розробляє штучний інтелект, попередив, що технологія може знищити половину всіх початкових посад в офісах протягом наступних п’яти років і збільшити рівень безробіття на 10−20%.

За оцінками Інституту Тоні Блера, можливу втрату роботи можна компенсувати, створюючи нові місця завдяки ШІ.

The Village Україна За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.