У Великій Британії на 30% зменшили кількість робочих місць через ChatGPT — Finance.ua
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У Великій Британії на 30% зменшили кількість робочих місць через ChatGPT

Світ
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У Великій Британії на 30% зменшили кількість робочих місць через ChatGPT
У Великій Британії на 30% зменшили кількість робочих місць через ChatGPT
У Великій Британії на 30% зменшили кількість вакансій для молоді через ChatGPT.
Про це пише The Guardian із посиланням на дослідження Andzuna.
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Наразі вакансії для випускників, стажистів, інтернів і молодших співробітників, для яких не потрібна вища освіта, становлять 25% ринку у Великій Британії — це на 4% менше, ніж у 2022-му.
Компанії частіше використовують штучний інтелект як засіб підвищення ефективності та скорочення чисельності персоналу.

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Зокрема, завдяки технологіям великі компанії можуть у рази швидше опрацьовувати запити від клієнтів.
Водночас прогрес у галузі ШІ може призвести до ще більшого скорочення робочих місця — у 2023-му телекомунікаційна компанія BT планувала скоротити 40−55 тисяч співробітників.
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Керівник компанії Anthropic, яка розробляє штучний інтелект, попередив, що технологія може знищити половину всіх початкових посад в офісах протягом наступних п’яти років і збільшити рівень безробіття на 10−20%.
За оцінками Інституту Тоні Блера, можливу втрату роботи можна компенсувати, створюючи нові місця завдяки ШІ.
За матеріалами:
The Village Україна
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