Іспанія змусила Airbnb прибрати 65 тисяч оголошень: яка причина — Finance.ua
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Іспанія змусила Airbnb прибрати 65 тисяч оголошень: яка причина

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Іспанія змусила Airbnb прибрати 65 тисяч оголошень: яка причина
Іспанія змусила Airbnb прибрати 65 тисяч оголошень: яка причина
В Іспанії уряд змусив Airbnb видалити понад 65 тисяч оголошень через відсутність ліцензій та інформації про власників. Це частина боротьби з кризою житла та надмірним туризмом.
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Іспанія розпочала масштабну боротьбу з неконтрольованим туристичним житлом. Уряд країни зобов’язав Airbnb видалити понад 65 тисяч оголошень, які не відповідають нормам. Причина — відсутність ліцензій та непрозорість інформації про власників. Це частина стратегії обмеження короткочасної оренди житла туристами, яка, за словами посадовців, шкодить місцевому ринку нерухомості.
Як повідомило сьогодні Міністерство захисту прав споживачів, уряд Іспанії наказав платформі Airbnb прибрати понад 65 тисяч оголошень про оренду житла для туристів, які не відповідають законодавчим вимогам.
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Цей крок є частиною масштабної кампанії уряду, муніципалітетів та регіональної влади проти неконтрольованого зростання туристичної оренди через такі сервіси, як Airbnb та Booking.com.
Влада вважає, що подібні платформи поглиблюють кризу доступного житла та сприяють надмірному туризму, що негативно впливає на життя місцевих мешканців.
За матеріалами:
УНН
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