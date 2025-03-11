Ісландія внесла у Фонд підтримки енергетики України додатково понад EUR2 млн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ісландія внесла у Фонд підтримки енергетики України додатково понад EUR2 млн

Казна та Політика
3
Ісландія внесла у Фонд підтримки енергетики України додатково понад EUR2 млн
Ісландія внесла у Фонд підтримки енергетики України додатково понад EUR2 млн
Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України понад 2 млн євро, після чого загальний внесок країни до фонду зріс до понад 5,6 млн євро.
Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.
Зокрема, протягом 2023−2024 років Ісландія здійснила чотири транші внесків до фонду. За ці кошти закуповувалося необхідне обладнання для підприємств паливно-енергетичного сектору Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Читайте також
«За відповідні кошти закуповується обладнання, яке допомагає енергетикам відновлювати зруйноване ворогом та повертати світло і тепло в домівки українців. Дякуємо Ісландії за підтримку і черговий внесок в енергетичну стійкість України», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.
Читайте також
Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду перевищили 1 млрд євро. Серед донорів Фонду — державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.
За час свого функціонування Фонд став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому українські енергетики мають змогу відновлювати енергооб’єкти після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems