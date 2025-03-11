Ісландія внесла у Фонд підтримки енергетики України додатково понад EUR2 млн — Finance.ua

Ісландія внесла у Фонд підтримки енергетики України додатково понад EUR2 млн Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Ісландія внесла у Фонд підтримки енергетики України додатково понад EUR2 млн

Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України понад 2 млн євро, після чого загальний внесок країни до фонду зріс до понад 5,6 млн євро.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Зокрема, протягом 2023−2024 років Ісландія здійснила чотири транші внесків до фонду. За ці кошти закуповувалося необхідне обладнання для підприємств паливно-енергетичного сектору Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

«За відповідні кошти закуповується обладнання, яке допомагає енергетикам відновлювати зруйноване ворогом та повертати світло і тепло в домівки українців. Дякуємо Ісландії за підтримку і черговий внесок в енергетичну стійкість України», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.

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Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду перевищили 1 млрд євро. Серед донорів Фонду — державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

За час свого функціонування Фонд став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому українські енергетики мають змогу відновлювати енергооб’єкти після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності.

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