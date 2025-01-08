Допомога Ісландії: підтримка стійкості української енергосистеми і відновлення об’єктів — Finance.ua

Допомога Ісландії: підтримка стійкості української енергосистеми і відновлення об’єктів Сьогодні 10:34 — Енергетика

Допомога Ісландії: підтримка стійкості української енергосистеми і відновлення об’єктів

Заступник міністра енергетики України Роман Андарак зустрівся з міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір. Вони відвідали один з енергетичних об‘єктів України, що був суттєво пошкоджений прицільними російськими атаками.

Андарак ознайомив ісландську делегацію з поточною ситуацією в українській енергосистемі та наслідками останніх ворожих атак на енергосектор.

Сторони обговорили пріоритетні потреби в енергетичному устаткуванні, необхідному для проведення відновлювальних робіт, а також питання нарощування потужностей розподіленої генерації та розвитку альтернативних джерел енергії.

«Нарощування потужностей розподіленої генерації та використання альтернативних джерел енергії є одним із ключових пріоритетів України. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам, зокрема Ісландії, за підтримку у посиленні стійкості нашої енергосистеми.

Завдяки спільним зусиллям ми зможемо забезпечити стабільність та розвиток навіть у надзвичайно складних умовах війни.

«Заступник міністра висловив вдячність уряду Ісландії за допомогу устаткуванням, матеріалами, а також за внесок до Фонду підтримки енергетики України, який використовується для закупівлі необхідного енергетичного обладнання, що дозволяє швидше ремонтувати та відновлювати об’єкти енергетики після атак.

Міністерка закордонних справ Ісландії зазначила, що її країна і надалі підтримуватиме Україну та українську енергетику, що продовжує зазнавати російських атак. Сторони також обговорили перспективні напрямки двосторонньої співпраці, зокрема розвиток геотермальної енергетики в Україні та використання досвіду Ісландії у цій сфері.

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