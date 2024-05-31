Україна та Ісландія уклали угоду про гарантії безпеки — Finance.ua
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Україна та Ісландія уклали угоду про гарантії безпеки

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Україна та Ісландія підписали угоду про гарантії безпеки. Ісландія зобов’язалася надавати довгострокову економічну, гуманітарну та оборонну підтримку Україні.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Ісландія зобов’язалася не лише надавати допомогу Україні, але й сприяти її майбутньому членству в ЄС і НАТО.
У рамках безпекової угоди Ісландія щороку протягом 2024−2028 років виділятиме щонайменше 4 млрд ісландських крон (майже 30 млн доларів) для України. Підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди.
Ісландія також готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали й спорядження, а також співпрацювати з Україною для розвитку її оборонної промисловості.
Як зазначається, унікальність угоди полягає у тому, що Ісландія зобов’язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками. Країна буде приділяти особливу увагу жінкам-військовим.
Угода також стосується підтримки формули миру, санкцій проти росії, відшкодування збитків, притягнення рф до відповідальності, зміцнення соціальної та цивільної інфраструктури, енергетичної безпеки.
За матеріалами:
РБК-Україна
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