Іпотека в Україні: під який відсоток видавали кредити на житло в квітні — Finance.ua
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Іпотека в Україні: під який відсоток видавали кредити на житло в квітні

Кредит&Депозит
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Іпотека в Україні: під який відсоток видавали кредити на житло в квітні
Іпотека в Україні: під який відсоток видавали кредити на житло в квітні
Банки України у квітні 2023 року видали 41 іпотечний кредит на загальну суму 50,1 млн грн.
Про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, повідомляє пресслужба Національного банку.
Про видачу нової іпотеки у квітні поінформували 4 банки, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

Ставки на іпотеку

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила у квітні 14,6% (у березні - 14%).

Де видають найбільше кредитів на житло

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у квітні видано в м. Києві та Київський області - 16 договорів на загальну суму 23,1 млн грн (46% від загального обсягу).
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ

Довідка Finance.ua:

  • У березні банки видали 36 іпотечних кредитів на загальну суму 38,8 млн грн. Тоді середньозважена ефективна ставка становила 14,0% (у лютому — 8,3%);
  • в межах програми доступної іпотеки «єОселя» видано 1254 пільгові іпотечні кредити на загальну суму 1,69 млрд гривень.

Квартири у містах-мільйонниках: Київ, Львів, Дніпро 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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