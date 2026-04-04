Місце для вашої реклами

IPhone отримав безкоштовну функцію перекладу в реальному часі від Google

Як перетворити будь-які навушники на персонального перекладача за допомогою iPhone
iPhone відтепер безкоштовно здійснює переклади в режимі реального часу від Google на базі штучного інтелекту. Ця функція доступна за допомогою будь-яких бездротових навушників.
Про це пише BGR.
Читайте також
«Живий переклад» доступний у більшості країн світу: Німеччині, Франції, Італії, Японії, Великій Британії, Іспанії, Таїланді та ін. Сервіс перекладає текст понад 70 мовами.
Щоб його запустити потрібно лише підключити бездротові навушники. Ви вставляєте навушники, активуєте режим розмови, і коли ваш співрозмовник говорить іноземною мовою, ви чуєте переклад прямо у вухах майже миттєво.

Як активувати «Живий переклад» на iPhone

  1. Ви підключаєте навушники до iPhone.
  2. Відкриваєте додаток Google Translate.
  3. Обираєте режим «Розмова» (Conversation mode).
  4. Смартфон слухає оточуючих, а ШІ-алгоритми Gemini обробляють мову та озвучують її вам.
Як і будь-який ШІ, Google Translate іноді може додавати слова від себе або плутати контекст. Особливо це стосується складних ідіом або технічних термінів. Тому в критичних ситуаціях (наприклад, у лікаря за кордоном) краще перевіряти текст на екрані смартфона.
Подібний запуск функції відбувся наприкінці минулого року, однак тоді була необхідна умова використання пари AirPods разом з iPhone, який підтримує Apple Intelligence.
Читайте також
Зараз опція діє, не вимагаючи конкретної марки навушників, а також жодної конкретної моделі телефону. Також важливим моментом є збереження ваших даних, які не вийдуть за межі програми.
Оскільки Google використовує хмарні обчислення, для роботи функції потрібен стабільний інтернет (Wi-Fi або мобільні дані). Apple же робить це офлайн, що краще для приватності, але складніше в реалізації.
Місце для вашої реклами
Також за темою
Також за темою
