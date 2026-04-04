IPhone отримав безкоштовну функцію перекладу в реальному часі від Google 04.04.2026, 03:14 — Технології&Авто

iPhone відтепер безкоштовно здійснює переклади в режимі реального часу від Google на базі штучного інтелекту. Ця функція доступна за допомогою будь-яких бездротових навушників.

«Живий переклад» доступний у більшості країн світу: Німеччині, Франції, Італії, Японії, Великій Британії, Іспанії, Таїланді та ін. Сервіс перекладає текст понад 70 мовами.

Щоб його запустити потрібно лише підключити бездротові навушники. Ви вставляєте навушники, активуєте режим розмови, і коли ваш співрозмовник говорить іноземною мовою, ви чуєте переклад прямо у вухах майже миттєво.

Як активувати «Живий переклад» на iPhone

Ви підключаєте навушники до iPhone. Відкриваєте додаток Google Translate. Обираєте режим «Розмова» (Conversation mode). Смартфон слухає оточуючих, а ШІ-алгоритми Gemini обробляють мову та озвучують її вам.

Як і будь-який ШІ, Google Translate іноді може додавати слова від себе або плутати контекст. Особливо це стосується складних ідіом або технічних термінів. Тому в критичних ситуаціях (наприклад, у лікаря за кордоном) краще перевіряти текст на екрані смартфона.

Подібний запуск функції відбувся наприкінці минулого року, однак тоді була необхідна умова використання пари AirPods разом з iPhone, який підтримує Apple Intelligence.

Зараз опція діє, не вимагаючи конкретної марки навушників, а також жодної конкретної моделі телефону. Також важливим моментом є збереження ваших даних, які не вийдуть за межі програми.

Оскільки Google використовує хмарні обчислення, для роботи функції потрібен стабільний інтернет (Wi-Fi або мобільні дані). Apple же робить це офлайн, що краще для приватності, але складніше в реалізації.

