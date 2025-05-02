iOS 19 може додати кілька нових ШІ-моделей від сторонніх розробників — Finance.ua
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iOS 19 може додати кілька нових ШІ-моделей від сторонніх розробників

Технології&Авто
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iOS 19 може додати кілька нових ШІ-моделей від сторонніх розробників
iOS 19 може додати кілька нових ШІ-моделей від сторонніх розробників
Apple, схоже, готує великий крок у розвитку своєї системи штучного інтелекту Apple Intelligence в iOS 19. Як стало відомо, компанія може додати підтримку декількох нових моделей ШІ від сторонніх розробників. Серед них — ймовірна інтеграція Google Gemini, повідомляє 9to5Mac.
Ці новини з’явилися на тлі антимонопольного судового процесу проти Google. Під час свідчень генеральний директор компанії Сундар Пічаї висловив надію, що Gemini стане частиною Apple Intelligence вже цього року.
Пічаї також розповів, що протягом 2024 року мав серію розмов із CEO Apple Тімом Куком і сподівається на підписання відповідної угоди до середини року.
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Під час тих самих слухань Пічаї також фактично підтвердив, що Apple планує інтегрувати у свою ШІ-платформу більше моделей від сторонніх розробників. За його словами, Кук прямо сказав, що цього року в Apple Intelligence з’являться нові зовнішні моделі. Це може свідчити про ширше бачення Apple, у межах якого iPhone слугуватиме платформою-агрегатором для найкращих ШІ-інструментів на ринку.
І хоча поки незрозуміло, чи зможуть користувачі одночасно використовувати кілька моделей, або iOS 19 обмежить їх одним «ШІ-розширенням» за раз, така відкрита екосистема розширює можливості штучного інтелекту на iPhone.
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Якщо інтеграція Gemini справді відбудеться, вона, ймовірно, працюватиме за аналогією з поточним рішенням для ChatGPT: користувачі зможуть напряму звертатися до Gemini через Siri за власним вибором. Або ж смартфон автоматично вирішуватиме, на яку ШІ-модель передавати той чи інший запит.
Ці плани можуть стати важливим кроком Apple на тлі конкуренції з Google і OpenAI. Одна модель, у якій користувач отримує доступ до кількох розумних асистентів від різних розробників, здатна зробити iPhone ще більш гнучким і корисним у повсякденному використанні.
За матеріалами:
Телеканал 24
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