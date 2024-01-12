Інвестиційний підрозділ Світового банку залучив майже 1 млрд доларів для України — Finance.ua
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Інвестиційний підрозділ Світового банку залучив майже 1 млрд доларів для України

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Інвестиційний підрозділ Світового банку залучив майже 1 млрд доларів для України
Інвестиційний підрозділ Світового банку залучив майже 1 млрд доларів для України
Приватний інвестиційний підрозділ Світового банку залучив майже 1 мільярд доларів на відновлення приватного сектору України.
Про це заявив керуючий директор Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Махтар Діоп, повідомляє Reuters.
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За його словами, близько 620 млн доларів із коштів, залучених для України — частина пакета в 2 млрд доларів, оголошеного в грудні 2022 року, — надійшли з власного балансу інвестиційного підрозділу, а ще 360 млн доларів — із зовнішнього фінансування.
«Перш за все, нам потрібно продовжувати стежити за розвитком політичної ситуації, і є деякі побоювання. Нам потрібно буде продовжувати мобілізувати більше ресурсів, щоб трохи гарантувати деякі з інвестицій, які ми робимо, тому що ми беремо багато інвестицій на свій баланс», — заявив він.
Діоп додав, що IFC схильна до ризику в Україні більше, ніж інші агентства з розвитку.
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Київ розглядає питання мобілізації коштів на відновлення, оцінюваних у 400 млрд доларів, як ніколи гостро, оскільки в Європі та США з’явилися ознаки втоми від донорів.
За словами Діопа, надання гарантій, щоб дати зовнішнім інвесторам упевненість у розміщенні ресурсів, було «головним завданням», яке стоїть перед МФК у справі мобілізації подальших коштів для свого пакета підтримки.
За матеріалами:
РБК-Україна
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