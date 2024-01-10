Світовий банк оцінив перспективу глобального зростання після пандемії як «жалюгідну» — Finance.ua

Світовий банк оцінив перспективу глобального зростання після пандемії як «жалюгідну» Сьогодні 21:02

Світовий банк оцінив перспективу глобального зростання після пандемії як «жалюгідну»

За даними Світового банку, темп зростання економіки в світі є найслабшим за останні десятиліття, оскільки відновлення після пандемії обтяжується високими процентними ставками, млявою торгівлею та геополітичною напругою.

Про це повідомляє Bloomberg

За оцінкою банку, зростання світової економіки в період з 2020 по 2024 роки є найслабшим початком десятиліття за останні 30 років. Зазначається, що світова активність буде найнижчою з початку 1990-их років, що є «жалюгідною віхою». Це зробить одну із чотирьох економік, що розвиваються, біднішою, ніж до пандемії Covid-19.

«Без значної корекції курсу 2020-ті роки стануть десятиліттям втрачених можливостей. Таке слабке зростання в найближчій перспективі залишить багато найбідніших країн з паралізуючим рівнем боргу та слабким доступом до їжі для майже кожної третьої людини», — заявив головний економіст Світового банку Індерміт Гілл.

В установі вважають, що зростання інвестицій на душу населення в економіках, що розвиваються, протягом 2023−2024 років становитиме в середньому 3,7%, приблизно вдвічі менше, ніж за попередні 20 років.

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Світовий банк прогнозує, що глобальне зростання сповільниться у 2024 році до 2,4%. Згідно з оцінками, глобальне зростання в 2020—2024 роках становитиме 2,2%, що є найнижчим показником за п’ятирічний період після 2,1% у 1990−1994 роках.

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