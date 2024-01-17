Інвестиційний банк відновлення України буде готовий до роботи у 2024 році - BlackRock — Finance.ua

Інвестиційний банк відновлення України буде готовий до роботи у 2024 році - BlackRock Сьогодні 12:28

Інвестиційний банк відновлення України буде готовий до роботи у 2024 році - BlackRock, www.swissinfo.ch

Банк (фонд) для фінансування проєктів з відновлення України, який створюється українським урядом за допомогою інвестиційної компанії BlackRock та фінансового холдингу JPMorgan Chase, має бути готовий до роботи протягом року.

Про це заявив в інтерв'ю Reuters в Давосі віце-президент BlackRock Inc Філіп Гільдебранд. Він допомагав у переговорах щодо пошуку грошей від банків розвитку та основних країн-донорів.

«Ми хочемо бути готовими до розгортання, маючи принаймні м’які зобов’язання з боку країн-донорів», — сказав Гільдебранд, додавши, що для мобілізації активів BlackRock, які складаються з пенсійних фондів, необхідно знизити ризики.

«Ці гроші не можуть бути інвестовані в підприємства з дуже високим рівнем ризику», — зазначив він.

Минулого року український уряд залучив BlackRock та JPMorgan до створення фонду для збору капіталу, який міг би залучити приватні інвестиції для відновлення України, яке, за оцінками, коштує сотні мільярдів доларів.

Спеціальний представник президента США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, звернула увагу на фонд, який збирають JPMorgan і BlackRock, заявивши, що вони повідомили про «ранній інтерес з боку деяких перспективних інвесторів, які готові, можливо, взяти на себе більший ризик, ніж, скажімо, вже існуючий пенсійний фонд».

Читайте також Зеленський зустрівся з Блінкеном у Давосі

«І, безумовно, є індивідуальні інвестори, які дуже зацікавлені», — сказала Пріцкер в інтерв'ю Reuters.

Раніше Офіс президента України повідомив, що Зеленський зустрівся в Давосі з генеральним директором JPMorgan Джеймі Даймоном та іншими керівниками JPMorgan, топ-менеджментом BlackRock, керівниками Bridgewater Associates, Carlyle Group, Blackstone, Dell і ArcelorMittal.

«Для нас важливо залучити приватний капітал до відновлення України. Ми сподіваємося, що JPMorgan допоможе залучити велику кількість глобальних інвесторів і корпорацій», — сказав Зеленський.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.