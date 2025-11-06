Інвестиційна пастка: НКЦПФР попередила про два нові ризикові проєкти Сьогодні 16:30 — Особисті фінанси

Інвестиційна пастка: НКЦПФР попередила про два нові ризикові проєкти

Інвестиції можуть бути надійним способом захистити заощадження від знецінення та отримати додатковий прибуток. Однак ринок часто спокушає обіцянками «високих доходів» і «швидких результатів». Саме в такі моменти, коли інвестор захоплюється перспективою легкого заробітку, найпростіше натрапити на сумнівні чи відверто шахрайські проєкти — і врешті залишитися без вкладених коштів.

Щоб не допустити таких ситуацій, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) продовжує системно відстежувати підозрілі фінансові проєкти та попереджає про нові ризики.

Нині до переліку сумнівних інвестиційних проєктів додали:

. Станом на зараз список містить вже 454 проєкти, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Їх можна переглянути на офіційному сайті в розділі « Захист прав інвесторів

Якщо ви натрапили на підозрілий інвестпроєкт або запідозрили шахрайські дії, повідомте про це Комісію на електронну адресу: info@nssmc.gov.ua

Раніше ми повідомляли , що фінансовий експерт дав поради, як диверсифікувати свої заощадження. За його словами, тим, хто перебуває в Україні, варто дотримуватися такого співвідношення у своєму інвестиційному портфелі:

до 40−45% у гривневих інструментах (ОВДП, депозити, можливо, деякі облігації відомих емітентів).

до 55−60% у валютних інструментах (валютні ОВДП, депозити, готівкова валюта).

Причому в доларі близько 45% від суми валютних заощаджень, у євро — 45−50%, у швейцарських франках — до 10−15%, або у золоті.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.