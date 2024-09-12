Інвестиції у фінтех у світі впали на 17% до $51,9 млрд — звіт KPMG Вчора 20:20 — Фондовий ринок

Загальний обсяг світових інвестицій у фінтех, зокрема венчурних угод, приватних інвестицій та M&A-угод, знизився з $62,3 млрд (2 287 угод) у другому півріччі 2023 року до $51,9 млрд (2 255 угод) у першому півріччі цього року. Протягом шести місяців у світі відбулося лише пʼять фінтех-угод вартістю понад $1 млрд.

Про це йдеться у звіті KPMG Pulse of Fintech.

Глобальний фінтех-ринок відчуває труднощі на тлі високих відсоткових ставок та значної геополітичної невизначеності у світі.

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Венчурні інвестиції скоротилися в усіх ключових регіонах: у країнах Америки на 5% до $36,7 млрд (з $38,5 млрд), в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (ASPAC) — на 20% до 3,7 млрд (з $4,6 млрд), у регіоні Європи, Близького Сходу та Африки (EMEA) — на 40% до 11,4 млрд (з $19,1 млрд).

В той же час кількість фінтех-угод зросла: в країнах Америки з 1 066 до 1 123 угод, з 406 до 438 угод в регіоні ASPAC. Натомість у регіоні EMEA знизилась з 804 до 689 угод.

В країнах Америки спостерігається незначне падіння інвестицій у фінтех, тоді як кількість угод зростає. У регіоні ASPAC спостерігаються найнижчі темпи зростання інвестицій з третього кварталу 2017 року.

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Водночас у регіоні EMEA спостерігається падіння фінансування фінтех-сфери.

У першому півріччі вартість світових угод з M&A склала $32,6 млрд за 264 угодами по всьому світу. Венчурні інвестиції в усьому світі склали $18,3 млрд. Приватні інвестиції в світі склали лише $979,5 млн. В той же час корпоративні венчурні інвестиції становили $8,5 млрд.

Інвестиції у платіжний сегмент становили найбільшу частку інвестицій у фінтех у першому півріччі 2024 року, склавши $21,4 млрд.

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Інвестиції у regtech оцінюються у $5,3 млрд, що значно перевищує $3,4 млрд, залучені за весь 2023 рік.

Тим часом, інвестиції у сфері страхування (insurtech) значно скоротилися: у першому півріччі було залучено інвестицій на суму $1,6 млрд, що становить менше чверті від $8,2 млрд, залучених у 2023 році.

Відображаючи глобальну тенденцію, ШІ був досить популярним серед інвесторів у фінтех-сфері у першому півріччі, особливо в країнах Америки.

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