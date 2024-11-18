Інвестори стурбовані витратами технологічних гігантів на ШІ у розмірі $200 млрд — Finance.ua

Інвестори стурбовані витратами технологічних гігантів на ШІ у розмірі $200 млрд Сьогодні 20:22 — Технології&Авто

Інвестори стурбовані витратами технологічних гігантів на ШІ у розмірі $200 млрд

Капітальні витрати великих технологічних компаній цього року можуть перевищити $200 млрд і зрости ще більше у 2025 році. При цьому на Волл-стріт зростає занепокоєння з приводу віддачі від інвестицій у штучний інтелект (ШІ).

Чотири найбільші американські інтернет-групи — Microsoft, Meta, Amazon і Alphabet, материнська компанія Google, — днями повідомили інвесторам про переваги, які вони бачать від свого стрімкого переходу на генеративний ШІ, стверджуючи, що це підвищує продуктивність основних сервісів і допомагає стримувати експлуатаційні витрати.

Проте інвестори проігнорували неясні вигоди, про які їм розповіли, і зосередилися на великому і дуже вимірному швидкому зростанні витрат на чипи та інфраструктуру центрів обробки даних, пише Financial Times.

Капітальні витрати «великої четвірки» зросли на 62% порівняно з попереднім роком, склавши близько $60 млрд протягом кварталу.

Аналітики банку Citi прогнозують, що загальні капітальні витрати квартету цього року досягнуть $209 млрд, що на 42% більше, ніж 2023 року. На центри обробки даних припадає близько 80% цієї суми.

«У чому реальна вигода? — сказав Джим Тірні, інвестор в акції зростання в AllianceBernstein, озвучивши загальне занепокоєння. — Ці компанії витрачають величезні суми грошей, що в результаті завдає удару по маржі прибутку, який стане більш помітним у 2025 році».

Однією з ознак того, що попит на генеративний ШІ почав підвищувати темпи зростання великих технологічних компаній, стало зростання хмарних підрозділів Microsoft і Google.

Але оптимізм швидко розвіявся, коли Microsoft попередила, що зростання хмарних технологій уповільниться в цьому кварталі, в основному через обмеження постачання. При цьому лідер хмарного ринку Amazon Web Services не виправдав оптимістичних надій на прискорення зростання, хоч і підняв настрій інвесторів несподівано високим прибутком.

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«До числа компаній, які цього тижня приправляли свої звіти про доходи анекдотичними і в основному розпливчастими запевненнями про прибутковість ШІ, входить Alphabet, яка заявила, що нові генеративні функції ШІ в її пошуковій системі підвищують залучення і використання. Вона також заявила, що чверть програмного забезпечення, яке вона виробляє, тепер написана ШІ», — йдеться у статті FT.

Незважаючи на це, зростання обсягів пошуку Google знизилося порівняно з попереднім кварталом, сказав Тірні, що ставить питання про те, наскільки сильним був вплив ШІ.

Однак Microsoft заявила, що її прибуток від ШІ близький до досягнення річного показника в $10 млрд. Він досягне цієї позначки швидше, ніж будь-який інший бізнес Microsoft в її історії.

За словами аналітика Jefferies Брента Тілла, цифра $10 млрд стала рідкісним випадком розкриття точних даних про доходи і є раннім доказом реальних переваг, які може принести генеративний ШІ.

Але мало інших розробників ПЗ розкрили щось про вплив ШІ на їхні доходи, додав він, що змусило фондовий ринок хвилюватися. «Все каламутно. Інвестори божеволіють через витрати», — сказав Тілл.

Meta повідомила інвесторам, що ШІ збільшив прибутковість її реклами та покращив взаємодію з користувачами, тоді як AWS заявила, що її «багатомільярдний» бізнес у сфері ШІ зростає більш ніж на 100%.

Зіткнувшись із нападками інвесторів, керівники кількох компаній заявили, що масштабне збільшення потужностей для роботи з ШІ тісно пов’язане з попитом і що ефективність капіталовкладень підвищуватиметься в міру збільшення масштабів бізнесу.

Керівники Amazon і Microsoft провели порівняння з ранніми днями розвитку бізнесу хмарних обчислень, коли створення та оснащення центрів обробки даних також призводило до різкого зростання витрат.

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За словами генерального директора Amazon Енді Джассі, існують сильні сигнали про попередню купівлю від клієнтів, які дозволяють точно розрахувати інвестиційні витрати відповідно до реального попиту. Фінансовий директор Microsoft Емі Худ заявила, що близько половини капітальних витрат компанії-розробника ПЗ йде на закупівлю серверів, яка може бути точно розписана за часом відповідно до зростання попиту.

Попри заяви про інвестиційну дисципліну, інвестори були змушені визнати, що вищі витрати позначаться на звітах про прибутки та збитках технологічних гігантів наступного року.

Наприклад, Meta попередила, що у 2025 році очікується «значне прискорення зростання витрат на інфраструктуру», оскільки новий парк центрів обробки даних призведе до вищих амортизаційних відрахувань та експлуатаційних витрат.

Зміни в політиці амортизації в Microsoft, Alphabet та Amazon останніми роками пом’якшують біль. Усі три компанії продовжили строк служби устаткування своїх центрів обробки даних з метою бухгалтерського обліку, зменшивши суму амортизації, про яку їм необхідно звітувати щороку.

Amazon заявила, що продовження строку служби серверів на рік дозволило збільшити рентабельність її хмарного підрозділу на 2 відсоткові пункти в останньому кварталі — це вже вдруге за два роки, коли компанія пішла на такий крок.

Але навіть після вжиття заходів щодо перенесення амортизаційних відрахувань на пізніший термін тиску на маржу через стрімко зростаючі витрати на ШІ буде важко уникнути.

Після потужного дворічного ралі, коли очікування доходів для Big Tech неухильно зростало, це може означати поворотний момент. Технологічний індекс Nasdaq Composite закрився 14 листопада на 2,8% нижче, при цьому Microsoft, Meta та виробник чипів для штучного інтелекту Nvidia разом втратили щонайменше $400 млрд.

Вранці 15 листопада акції Meta та Alphabet не змінилися, тоді як Microsoft та Amazon зросли на 1% та 7% відповідно. Nvidia зросла на 3%.

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