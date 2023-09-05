Інтерсіті в Польщі знижує ціни на проїзні квитки — Finance.ua

Інтерсіті в Польщі знижує ціни на проїзні квитки Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Інтерсіті в Польщі знижує ціни на проїзні квитки

PKP Intercity оголошує про зниження цін на абонементні квитки. Воно стосується 20 маршрутів по всій країні.

Найбільше заощадять пасажири на маршруті Скаржисько-Камяна-Суходнів.

«PKP Intercity входить у новий навчальний рік зі значним зниженням цін на місячні квитки. Таким чином національний перевізник хоче заохотити більше пасажирів обрати найбільш екологічно чистий вид громадського транспорту — залізницю», — повідомляє національний перевізник.

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Зміна прейскуранта набуде чинності 1 вересня і охопить 930 ділянок по всій Польщі. Діапазон знижок широкий — від 1 злотого до 239 злотих і залежить від існуючих цін та рівня наповненості поїздів на обраних маршрутах.

Знижки на деяких ділянках у Поморському, Сьвєнтокшиському та Підкарпатському воєводствах можуть сягнути навіть 67 відсотків. Дещо меншими вони будуть для пасажирів з Нижньосілезького, Куявсько-Поморського, Малопольського, Мазовецького, Сілезького, Вармінсько-Мазурського та Великопольського воєводств.

uamedia За матеріалами:

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