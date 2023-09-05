Інтерсіті в Польщі знижує ціни на проїзні квитки — Finance.ua

Інтерсіті в Польщі знижує ціни на проїзні квитки
PKP Intercity оголошує про зниження цін на абонементні квитки. Воно стосується 20 маршрутів по всій країні.
Найбільше заощадять пасажири на маршруті Скаржисько-Камяна-Суходнів.
«PKP Intercity входить у новий навчальний рік зі значним зниженням цін на місячні квитки. Таким чином національний перевізник хоче заохотити більше пасажирів обрати найбільш екологічно чистий вид громадського транспорту — залізницю», — повідомляє національний перевізник.
Зміна прейскуранта набуде чинності 1 вересня і охопить 930 ділянок по всій Польщі. Діапазон знижок широкий — від 1 злотого до 239 злотих і залежить від існуючих цін та рівня наповненості поїздів на обраних маршрутах.
Знижки на деяких ділянках у Поморському, Сьвєнтокшиському та Підкарпатському воєводствах можуть сягнути навіть 67 відсотків. Дещо меншими вони будуть для пасажирів з Нижньосілезького, Куявсько-Поморського, Малопольського, Мазовецького, Сілезького, Вармінсько-Мазурського та Великопольського воєводств.
Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном
Поділитися новиною