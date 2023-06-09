Терміналами Starlink в Україні планують обладнати 16 потягів Інтерсіті+ — Finance.ua
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Терміналами Starlink в Україні планують обладнати 16 потягів Інтерсіті+

Технології&Авто
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Терміналами Starlink в Україні планують обладнати 16 потягів Інтерсіті+
Терміналами Starlink в Україні планують обладнати 16 потягів Інтерсіті+
Міністерство цифрової трансформації спільно з АТ «Укрзалізниця» тестує використання терміналів Starlink у потягах Інтерсіті+ для покращення пасажирам доступу до інтернету.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Телеграмі.
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«Працюємо, щоб в українських потягах працював якісний інтернет та зв’язок. Про необхідність доступу до мережі говорять 99% пасажирів. Тестуємо використання терміналів на потязі Інтерсіті+. Він курсує всією Україною, щоб тест був максимально повний. Ще кілька десятків Starlink працюють на потягах, що виконують дипломатичні рейси», — йдеться в повідомленні.
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У міністерстві наголосили, що перші результати тесту показали, що найкраще Starlink працюють у поєднанні з мережами LTE. Така модель дозволить забезпечити пасажирів якісним зв’язком протягом 97% шляху. Планується обладнати терміналами Starlink 16 потягів Інтерсіті+.

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За матеріалами:
Укрінформ
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