Терміналами Starlink в Україні планують обладнати 16 потягів Інтерсіті+ — Finance.ua

Терміналами Starlink в Україні планують обладнати 16 потягів Інтерсіті+
Міністерство цифрової трансформації спільно з АТ «Укрзалізниця» тестує використання терміналів Starlink у потягах Інтерсіті+ для покращення пасажирам доступу до інтернету.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Телеграмі.
«Працюємо, щоб в українських потягах працював якісний інтернет та зв’язок. Про необхідність доступу до мережі говорять 99% пасажирів. Тестуємо використання терміналів на потязі Інтерсіті+. Він курсує всією Україною, щоб тест був максимально повний. Ще кілька десятків Starlink працюють на потягах, що виконують дипломатичні рейси», — йдеться в повідомленні.
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У міністерстві наголосили, що перші результати тесту показали, що найкраще Starlink працюють у поєднанні з мережами LTE. Така модель дозволить забезпечити пасажирів якісним зв’язком протягом 97% шляху. Планується обладнати терміналами Starlink 16 потягів Інтерсіті+.
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