Intel закриває свій автомобільний підрозділ — Finance.ua

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Intel закриває свій автомобільний підрозділ

Технології&Авто
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Intel закриває свій автомобільний підрозділ
Intel закриває свій автомобільний підрозділ
Intel вирішила припинити діяльність свого підрозділу Intel Automotive, що займався розробкою автомобільної архітектури, а його співробітників звільнити. Компанія розіслала працівникам повідомлення про закриття, а пізніше підтвердила цю інформацію у коментарі для ЗМІ, повідомляє TechCrunch.
«Як ми говорили раніше, ми переорієнтовуємося на наших головних клієнтів та портфоліо центрів обробки даних, аби зміцнити наші пропозиції продуктів та задовольнити потреби споживачів. У межах цього, ми вирішили згорнути автомобільний бізнес у нашій групі клієнтських обчислень. Ми прагнемо забезпечити плавний перехід для наших клієнтів», — сказав речник Intel.
У коментарі речник також відзначив, що Intel не розкриватиме точну кількість скорочених позицій, залежних від регіону, локації чи бізнесів.
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Автомобільний підрозділ Intel хоч і не був основним джерелом доходу для компанії, та все ж активно працював над технологіями автоматизації транспортних засобів.
На офіційному сайті підрозділу зазначено, що процесори Intel встановлені у понад 50 мільйонах автомобілів. Чипи компанії, якими користуються 18 виробників, сприяють розвитку електромобілів, дають водіям корисну інформацію та допомагають підвищувати продуктивність транспортних засобів.
За час роботи цього підрозділу, Intel проводила чимало багатомільйонних інвестицій в автомобільну галузь починаючи ще з 2015 року. На той момент венчурний підрозділ компанії пообіцяв інвестувати $250 мільйонів.
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У 2017 Intel також придбала Mobileye за $15,3 мільярда, аби розширити розробку технології безпілотного водіння. Проте згодом Mobileye знову виділилася в окрему публічну компанію, де виробник чипів виступає головним акціонером. У 2020 році автомобільний підрозділ Intel придбав ще й безплатний GPS-додаток Moovit, після чого стартап оцінили у $900 мільйонів.
Загалом справи в Intel йдуть не найкращим чином вже понад рік. Щоб виправити цю ситуацію, новопризначений генеральний директор компанії Ліп-Бу Тан взявся проводити реформи, у межах яких планують звільнити близько 20% працівників. На додачу до цього, Тан відзначав, що надалі Intel зосередиться лише на тих продуктах, які можна продавати на 50% дорожче їх собівартості.
За матеріалами:
mezha.media
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