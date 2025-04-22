Intel просуває концепцію модульних ноутбуків із змінними деталями — Finance.ua

Intel просуває концепцію модульних ноутбуків із змінними деталями Сьогодні 03:12 — Фондовий ринок

Intel продовжує розвивати концепцію модульних ноутбуків, які дозволять користувачам самостійно модернізувати свої пристрої після покупки. Незважаючи на появу процесорів з інтегрованими мікросхемами пам’яті, компанія все ще прагне створити екосистему, що підтримуватиме гнучкі оновлення. Останні покоління ноутбуків з процесорами Intel поступово наближаються до цієї ідеї.

Про це заявив віце-президент групи клієнтських обчислень Intel Гокул Субраманіам, зазначивши, що модульний підхід дає виробникам можливість створювати різні конфігурації ноутбуків без значних змін у дизайні. Однією з компаній, що вже впроваджує подібну концепцію, є Framework. Її пристрої дозволяють користувачам змінювати порти для підключення периферії відповідно до власних потреб, наприклад, замінювати USB-C на класичний USB-A без потреби в розбиранні ноутбука.

Intel планує розвивати модульну концепцію не лише на рівні окремих компонентів, а й на рівні материнської плати ноутбука. Зараз компанія співпрацює з партнерами над створенням модульних рішень для 16- та 14-дюймових ноутбуків, які мають один або два вентилятори для охолодження. Крім того, пропонується зробити материнську плату ноутбука складовою — з можливістю збирання її з окремих частин за допомогою конекторів чи кабелів, аналогічно до модулів M.2, що спростили модернізацію підсистеми зберігання даних.

Ще одним компонентом, який може стати модульним, є веб-камера. Оскільки вимоги користувачів до камер різняться, можливість їхньої заміни без прив’язки до моделі ноутбука стане корисною.

Проте повна стандартизація модульних ноутбуків поки що залишається далекою перспективою. Навіть за підтримки такого великого гравця, як Intel, реалізація цієї концепції на рівні всієї галузі ускладнена обмеженнями у компонуванні та економічними факторами, які гальмуватимуть масове впровадження такого підходу.

itechua За матеріалами:

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