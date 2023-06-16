Intel інвестує 4,6 мільярди доларів у новий завод з виробництва мікросхем у Польщі — Finance.ua

Intel інвестує 4,6 мільярди доларів у новий завод з виробництва мікросхем у Польщі Сьогодні 23:05 — Фондовий ринок

Intel інвестує 4,6 мільярди доларів у новий завод з виробництва мікросхем у Польщі

Американський виробник мікросхем — корпорація Intel — планує інвестувати до 4,6 млрд дол. у новий завод по збірці та випробуванню напівпровідників поблизу Вроцлава (Польща).

Про це пише Reuters.

Як повідомила компанія, цей проєкт впроваджується у рамках багатомільярдної інвестиційної програми по всій Європі з нарощування потужностей по виробництву чипів.

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Минулого року американський виробник мікросхем оголосив про плани побудувати великий комплекс з виробництва мікросхем у Німеччині, а також об'єкти в Ірландії та Франції, оскільки планує отримати вигоду від полегшених правил фінансування та субсидій Єврокомісії на тлі того, ЄС прагне зменшити свою залежність від поставок з США та Азії.

На заводі в Польщі буде працювати 2 тис. співробітників і буде створено кілька тисяч додаткових робочих місць на етапі будівництва та найму постачальників, заявили в компанії.

«Польща дещо більше прагнула виграти цю ділянку», — сказав на прес-конференції генеральний директор Intel Пет Гелсінгер.

Кілька країн змагаються за те, щоб Intel інвестував у їхні регіони, а деякі, як Німеччина, яка заручилася підтримкою Intel, ведуть переговори про розмір субсидій, які вони можуть виділити.

Газета Handelsblatt повідомила, що уряд Німеччини та Intel близькі до угоди про надання субсидій на суму 9,9 мільярда євро у порівнянні з раніше узгодженими 6,8 мільярда.

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«Ми не просимо про подачки, ми просимо про конкурентоспроможність. Витрати на робочу силу значно зросли», — сказав Гелсінгер в інтерв'ю.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав завод Intel «найбільшою інвестицією з нуля в історії Польщі».

Intel, яка працює в країні вже 30 років і налічує 4000 працівників, заявила, що обрала Польщу через її інфраструктуру, наявні таланти і зазначила, що цей майданчик знаходиться недалеко від запланованого заводу в Німеччині та заводу в Ірландії.

Економічна Правда За матеріалами:

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