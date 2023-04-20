Intel зупинить виробництво чипів для криптомайнерів — Finance.ua

Intel зупинить виробництво чипів для криптомайнерів 20.04.2023, 00:51 — Криптовалюта

Intel зупинить виробництво чипів для криптомайнерів

Технологічна компанія Intel зупиняє виробництво чипів для біткоїн-майнерів лінійки Blockscale.

Про це пише Reuters

Лінійка Blockscale була представлена у квітні минулого року. Одними з перших покупців чипів від Intel стали компанії Block Inc. і Argo Blockchain.

Рішення про зупинку виробництва чипів для майнерів, через рік після презентації лінійки, в Intel пояснили прагненням переорієнтувати бізнес, щоб скоротити витрати компанії.

Виробник перестане приймати заявки на виробництво чипів лінійки Blockscale 20 жовтня 2023 року. Завершення поставок заплановано на квітень 2024 року.

Протягом останніх місяців корпорація провела комплекс заходів щодо зниження витрат, зокрема урізавши зарплати топ-менеджерам. У лютому Intel заявила про намір домогтися щорічної економії від $3 млрд до $10 млрд за період до 2025 року.

cryptomisto За матеріалами:

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