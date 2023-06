Іноземні інвестори готові вкласти в українські ІТ-розробки понад $8 млн — Мінцифри Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Іноземні інвестори готові вкласти в українські ІТ-розробки понад $8 млн — Мінцифри

Іноземні інвестори готові вкласти в українські ІТ-розробки понад $8 млн. Такі результати участі українських компаній в London Tech Week.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Щорічна виставка-фестиваль зібрала близько 30 тисяч відвідувачів — технократів, інвесторів та представників стартапів. Цього разу українську ІТ-екосистему представили 9 компаній. Наші команди провели понад 200 зустрічей. У результаті є попередні домовленості з інвесторами Великої Британії, США та ОАЕ, які готові вкласти в українські розробки понад $8 млн», — сказано в повідомленні.

Також під час цієї поїздки Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації, долучився до дискусії Power of Crypto and Emerging Technologies in Ukraine у британському парламенті. Він розповів про розвиток технологій в Україні в межах Founders Forum — заходу, який об'єднує найуспішніших у світі засновників і лідерів думок.

Нагадаємо, в Мінекономіки заявляли , що відбудова держави в глобальному сенсі має відбуватися коштом 80% приватного капіталу, а для цього треба створити передумови, які стимулюватимуть інвесторів вкладати в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.