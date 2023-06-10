Захисник фінансово-інвестиційного фронту України: про переможця в номінації від Fin Blogger Award — Finance.ua

Захисник фінансово-інвестиційного фронту України: про переможця в номінації від Fin Blogger Award Сьогодні 12:19

Захисник фінансово-інвестиційного фронту України: про переможця в номінації від Fin Blogger Award

Від початку повномасштабного російського вторгнення на територію нашої країни кожен українець бореться на своєму фронті: хтось захищає рідні землі зі зброєю в руках, хтось — підтримує інформаційний фронт, а хтось — тримає фінансову та економічну стабільність України.

Нещодавно у столичному Unit. City відбулася перша церемонія нагородження найкращих фінансових блогів України — Fin Blogger Award . Організатори премії - «Біржовий університет» та портал «Мінфін» — запросили на подію топових блогерів з ніші фінансів, аби відзначити справжніх професіоналів своєї справи.

Зокрема, під час заходу нагородили переможця у спеціальній позаконкурсній номінації «Захисник фінансово-інвестиційного фронту України». Ним став Любомир Остапів — фінансист, партнер iPlan.ua, автор книги «Любов та бюджет» і «Малюк та Бюджет». Саме він десятки разів перевіряв компанії на наявність зв’язків із країною-агресором.

Ось кілька фактів про нього:

Любомир Остапів — відомий український фінансист та засновник соціального проєкту Сімейний Бюджет;

Остапів розпочав свою професійну кар'єру в Україні у 2005 році, повернувшись в Україну після однорічної програми робочого стажування в США. Першою компанією став Deloitte&Touche, а вже згодом були роки розвитку фінансової кар'єри;



у 2011 — 2017 — співпрацював/консультував провідні українські технологічні стартапи, а з літа 2017 — став сімейним фінансовим радником, партнером сервісу планування фінансового життя iPlan.ua;

у 2014 році ним був заснований соціальний проєкт «Сімейний Бюджет»;



мета проєкту - підвищувати фінансову обізнаність інвесторів, розвивати культуру «Заощадженння+інвестиції» замість «Бездумні витрати+кредити».

Найчастіше експерти називають такі переваги інвестицій в Україну під час війни:

Низькі ціни на активи. Умови конфлікту та нестабільності призводять до зниження цін на активи, такі як нерухомість, підприємства або земля. Це створює можливості для придбання цінних активів за більш низькими цінами, що потенційно може принести вигоди в майбутньому.

Довгостроковий потенціал. Інвестиції в Україну під час війни можуть мати довгостроковий потенціал з урахуванням очікуваного відновлення та розвитку після завершення воєнного стану. Потенційно — після закінчення війни, Україна може стати привабливою ринковою економікою зі значними можливостями для росту та прибутку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.