Інфляція в США знижується шостий місяць поспіль — Finance.ua

Інфляція в США знижується шостий місяць поспіль Сьогодні 11:45 — Світ

Інфляція в США знижується шостий місяць поспіль

Минулого місяця зростання споживчих цін у США знову сповільнилося, що зміцнює надії на те, що вплив інфляції на економіку продовжить слабшати цього року і, можливо, вимагатиме менш рішучих дій з боку Федеральної резервної системи для її контролю.

Про це повідомляє AP.

Інфляція у США знизилася до 6,5% у грудні порівняно з роком раніше, повідомив уряд у четвер. Уповільнення інфляції у річному вимірі продовжується шість місяців поспіль, впавши з 7,1% у листопаді. У місячному вимірі ціни фактично знизилися на 0,1% з листопада по грудень, що стало першим таким падінням з травня 2020 року.

М’якіші показники додають зростаючих ознак того, що найгірший сплеск інфляції за чотири десятиліття неухильно слабшає. Ціни на газ, які впали, ймовірно, продовжать знижувати загальну інфляцію протягом найближчих місяців. Питання заплутаних ланцюжків поставок значною мірою вирішилися. Це допомагає знизити вартість товарів, починаючи від автомобілів та взуття та закінчуючи меблями та спортивними товарами, вказує видання.

«Це відправна точка для набагато кращих показників інфляції, які мають зміцнити довіру споживачів та бізнесу», — сказав Джо Брусуелас, головний економіст податкових консультантів RSM.

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Нижчі показники інфляції у грудні підвищують ймовірність того, що ФРС уповільнить підвищення процентних ставок у найближчі місяці. ФРС може підвищити базову ставку лише на чверть пункту на наступному засіданні, яке пройде 1 лютого, після підвищення на пів пункту у грудні та чотирьох підвищень на три чверті пункту до цього.

Чиновники ФРС дали зрозуміти, що мають намір підняти свою ключову ставку вище 5% — крок, який, ймовірно, збереже високі ставки за іпотечними кредитами, а також вартість автокредитів та бізнес-кредитів. Вищі ставки ФРС призначені для уповільнення витрат, охолодження економіки та стримування інфляції.

Але якщо інфляція продовжить знижуватися, ФРС може після цього призупинити підвищення ставок, кажуть деякі економісти, або може бути лише одне додаткове підвищення у березні, а потім — пауза. Ціни на ф’ючерси показують, що інвестори очікують, що ФРС потім почне знижувати ставки до кінця року, хоча в протоколі грудневого засідання зазначається, що жоден із 19 її членів не передбачає зниження ставок цього року.

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