Аналітики Уолл-стріт вважають, що зростання євро тільки починається — Finance.ua

Аналітики Уолл-стріт вважають, що зростання євро тільки починається Сьогодні 14:34 — Валюта

Аналітики Уолл-стріт вважають, що зростання євро тільки починається

Стратеги Deutsche Bank та Morgan Stanley вважають, що курс євро може зрости на тлі теплої погоди в країнах єврозони. Експерти цих банків прогнозують подорожчання євро до $1,15, а аналітики японського фінансового холдингу Nomura International — до $1,1 до кінця січня.

Про це пише «Мінфін» з посиланням на Bloomberg.

«У нас чудова погода. Це дуже надійна подушка безпеки, яка допоможе єврозоні подолати рецесію», — сказав валютний стратег TD Securities Марк МакКормік в інтерв’ю Bloomberg TV.

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Портфельний менеджер компанії Aegon Asset Management Гарет Геттінбім також зазначив, що ризики зниження курсу євро зменшуються завдяки падінню цін на газ.

На початку листопада біржова ціна газу на майданчику ICE Futures вперше з вересня 2021 року впала нижче за відмітку $700 за 1 тис. кубометрів. Це сталося на тлі теплої зими у регіоні та великих запасів газу у європейських сховищах.

Як пише Bloomberg, стратеги JPMorgan Chase все ще насторожено ставляться до відновлення економіки в регіоні, проте вони впевнені, що більш «яструбина» позиція Європейського Центрального банку (ЄЦБ) підтримає європейську валюту.

Згідно з прогнозами експертів, цього року ЄЦБ підніме відсоткову ставку приблизно на 150 б.п., тоді як від ФРС США очікують на підвищення лише на 60 б.п.

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