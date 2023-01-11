Економіст назвав терміни стабілізації цін на продукти та зміцнення курсу гривні — Finance.ua

Економіст назвав терміни стабілізації цін на продукти та зміцнення курсу гривні Сьогодні 19:48 — Особисті фінанси

Економіст назвав терміни стабілізації цін на продукти та зміцнення курсу гривні

За стійкої ситуації на фронті можна очікувати на стабільний курс гривні . Нацбанк не бачить необхідності ані до переходу на гнучкий курс, ані до зсуву фіксації курсу.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив економіст, директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. Але, за його словами, варто дочекатися підрахунків впливу ударів по енергетичній інфраструктурі.

На думку економіста, з урахуванням значних надходжень валюти від міжнародних партнерів, як допомоги Україні, потреби у зсуву фіксації курсу немає.

Ціни стабілізуються

«Інфляція всюди у світі пішла на спад. Був стрибок навіть у тих країнах, де немає війни. В країнах Східної Європи інфляція досягала 20%, при тому, що в України зараз підбирається до 30% в річному вимірі», — повідомив Вишлінський.

За словами економіста, наразі по всьому світу йде зниження цін на газ, нафту та нафтопродукти. Через це відбувається гальмування росту цін на харчі.

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"В Україні варто було б так само очікувати зменшення інфляційного тиску, але у нас з’явився новий фактор — удари по енергетиці",— зауважив Гліб Вишлінський.

Економіст вважає, що масове використання генераторів — це хороша ознака стійкості українського бізнесу та народу, але це призводить до зростання цін на продукти харчування. Але, на його думку, як тільки Україна переживе зиму — можна чекати на стабілізацію цін.

«Буде вичерпано впливи обмежень по логістиці та дорогої електроенергії, яку отримують з генераторів, а не з високоефективної енергетичної генерації, яка працювала в нормальному режимі до російських терористичних обстрілів», — підсумував економіст Гліб Вишлінський.

Водночас економічний експерт Олег Пендзин вважає, що не варто очікувати подешевшання будь-чого найближчим часом.

«В макроекономічних показниках, які були закладені в бюджет 2023 року, інфляція передбачається 28%. Тобто, що таке інфляція — це індекс росту споживчих цін. Відтак уряд, формуючи основні показники бюджету на 2023 рік, розраховував з інфляцією в 28%», — зазначає Пендзин.

Експерт підкреслює, що мовиться про загальну інфляцію, яка враховує і ціни на товари довгострокового використання, на холодильники, телевізори, на енергоносії, які керуються та регулюються державою.

"Тому в реальній дійсності ціна на продовольчий кошик буде рости більше. Якщо взяти 2022 рік, то можна сказати, що при загальній інфляції також на рівні 28% продовольчий кошик виріс на 37%. Треба бути готовим, що аналогічна ситуація буде й у 2023 році",— розповідає він.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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