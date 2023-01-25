Інфляція у Венесуелі склала 234% — Finance.ua

Інфляція у Венесуелі склала 234% Сьогодні 04:31 — Світ

Інфляція у Венесуелі склала 234%

За підсумками 2022 року інфляція у Венесуелі становила 234%.

Про це заявила віце-президентка республіки Делсі Родрігес під час зустрічі з лідерами турецького і венесуельського бізнесу, повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що з листопада Центральний банк Венесуели не публікує статистику про інфляцію, остання офіційна інформація стосувалася жовтня, коли підвищення цін становило 6,2%.

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«Протягом кількох місяців президент-соціаліст Ніколас Мадуро і його уряд могли стримувати інфляцію споживчих цін за допомогою жорсткої економічної політики, включно з фіксуванням обмінного курсу, обмеженням державних витрат і підвищенням податків. Але з листопада у цій стратегії з’явилися тріщини», — пише Reuters.

Наразі, за даними агентства, ціни у країні швидко зростають, оскільки болівар знецінюється по відношенню до долара.

«У 2018 році значення інфляції становило 130 000%, а 2022 рік ми закінчуємо з 234%. Для нас це є основоположним фактором у соціальному порядку денному, адже нам відомо, як підвищення цін безпосередньо впливає на життя народів», — цитує Родрігес агентство EFE.

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