Індонезія оштрафувала Google на $12,4 млн за домінування на ринку — Finance.ua
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Індонезія оштрафувала Google на $12,4 млн за домінування на ринку

Технології&Авто
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Індонезія оштрафувала Google на $12,4 млн за домінування на ринку
Індонезія оштрафувала Google на $12,4 млн за домінування на ринку
Індонезійська антимонопольна агенція оштрафувала компанію Google на 202 мільярди рупій ($12,4 мільйона) за недобросовісні бізнес-практики, пов’язані з системою оплати в Google Play Store.
Агентство розпочало розслідування у 2022 році, підозрюючи Google у зловживанні своїм домінуючим становищем на ринку. За версією регуляторів компанія вимагала від розробників застосунків використовувати Google Play Billing, при цьому стягуючи комісії значно вище, ніж у конкурентів. В іншому випадку програми могли бути видалені з магазину.
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Під час засідання антимонопольної комісії було заявлено, що така політика зменшувала доходи розробників та скорочувала кількість користувачів. Google звинувачують у порушенні закону Індонезії, який забороняє монопольні практики, оскільки компанія контролює 93% ринку мобільних додатків у країні з населенням 280 мільйонів людей.
Google стягувала комісію до 30% через свою систему оплати, що, на думку регуляторів, є занадто високою ставкою, особливо для ринку цифрових технологій в Індонезії, що розвивається.
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Компанія вже заявила, що має намір оскаржити рішення суду. Прес-секретар Google зазначив, що поточна практика сприяє здоровій конкуренції на індонезійському ринку застосунків і що компанія зобов’язується дотримуватися місцевих законів.
За матеріалами:
iLenta
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