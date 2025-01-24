Індонезія оштрафувала Google на $12,4 млн за домінування на ринку — Finance.ua

Індонезія оштрафувала Google на $12,4 млн за домінування на ринку 24.01.2025, 00:19 — Технології&Авто

Індонезія оштрафувала Google на $12,4 млн за домінування на ринку

Індонезійська антимонопольна агенція оштрафувала компанію Google на 202 мільярди рупій ($12,4 мільйона) за недобросовісні бізнес-практики, пов’язані з системою оплати в Google Play Store.

Агентство розпочало розслідування у 2022 році, підозрюючи Google у зловживанні своїм домінуючим становищем на ринку. За версією регуляторів компанія вимагала від розробників застосунків використовувати Google Play Billing, при цьому стягуючи комісії значно вище, ніж у конкурентів. В іншому випадку програми могли бути видалені з магазину.

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Під час засідання антимонопольної комісії було заявлено, що така політика зменшувала доходи розробників та скорочувала кількість користувачів. Google звинувачують у порушенні закону Індонезії, який забороняє монопольні практики, оскільки компанія контролює 93% ринку мобільних додатків у країні з населенням 280 мільйонів людей.

Google стягувала комісію до 30% через свою систему оплати, що, на думку регуляторів, є занадто високою ставкою, особливо для ринку цифрових технологій в Індонезії, що розвивається.

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Компанія вже заявила, що має намір оскаржити рішення суду. Прес-секретар Google зазначив, що поточна практика сприяє здоровій конкуренції на індонезійському ринку застосунків і що компанія зобов’язується дотримуватися місцевих законів.

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