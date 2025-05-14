Індія зробила перший крок у відповідь на торгову війну Трампа — Finance.ua

Індія зробила перший крок у відповідь на торгову війну Трампа Сьогодні 09:33

Індія запропонувала запровадити мита на деякі американські товари у відповідь на введені Вашингтоном мита на сталь і алюміній.

Це рішення стало першим заходом у відповідь на торговельну війну президента США Дональда Трампа, хоча країни наближаються до укладення торговельної угоди.

Видання Bloomberg пише, що Індія повідомила Світову організацію торгівлі про те, що мита США на метали — «захисні заходи», які негативно позначаться на торгівлі. Нью-Делі залишає за собою право «призупинити поступки або інші зобов’язання» як захід у відповідь на американські мита. Цей крок став першим заходом у відповідь Індії.

«Останні дії Індії в рамках СОТ припадають на делікатний момент. Нью-Делі і Вашингтон вивчають можливість укладення ширшої угоди про вільну торгівлю, і ці заходи у відповідь можуть кинути тінь на переговори», — говорить засновник аналітичного центру Global Trade Research Initiative Аджай Шрівастава.

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Згідно з повідомленням СОТ, Індія заявила, що мита Трампа на сталь і алюміній торкнуться індійського експорту на суму 7,6 мільярда доларів, з яких мито становитиме 1,91 мільярда доларів.

«Відповідно, пропоноване Індією призупинення поступок призведе до еквівалентного обсягу мит, що стягуються з продукції, яка виробляється в США», — йдеться в повідомленні, без уточнення товарів, на які поширюється дія мит.

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Джерела заявили, що торгівля ніколи не обговорювалася з американськими чиновниками під час низки бесід, що передували перемир’ю з Пакистаном.

УНІАН За матеріалами:

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