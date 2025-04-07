Індія навряд чи вживатиме заходів у відповідь на мита Трампа — Reuters — Finance.ua
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Індія навряд чи вживатиме заходів у відповідь на мита Трампа — Reuters

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Індія не планує вживати заходів у відповідь на 26% мита Дональда Трампа на імпорт з азійських країн, заявив індійський урядовець, посилаючись на триваючі переговори про угоду між країнами.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Мита Трампа можуть сповільнити економічне зростання Індії на 20−40 базисних пунктів у поточному фінансовому році і можуть завдати шкоди індійській алмазній промисловості, яка постачає понад третину свого експорту до США, поставивши під загрозу тисячі робочих місць.
Однак адміністрація прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді розглянула пункт тарифного указу Трампа, який пропонує можливу відстрочку для торгових партнерів, які роблять значні кроки для виправлення невзаємних торговельних домовленостей.
Індія зробила низку кроків, щоб завоювати довіру Трампа, зокрема знизила мита на дорогі велосипеди та бурбон, а також скасувала податок на цифрові послуги, від якого постраждали американські технологічні гіганти.
У лютому Індія та США домовилися укласти дострокову торговельну угоду до осені 2025 року, щоб вирішити своє протистояння щодо тарифів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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