Індія знижує тарифи, заохочуючи Apple та інші компанії переносити виробництво в країну — Finance.ua
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Індія знижує тарифи, заохочуючи Apple та інші компанії переносити виробництво в країну

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Індія знижує тарифи, заохочуючи Apple та інші компанії переносити виробництво в країну
Індія знижує тарифи, заохочуючи Apple та інші компанії переносити виробництво в країну
Індія знижує податки на імпорт компонентів мобільних пристроїв, щоб стимулювати виробництво смартфонів. Транснаціональні компанії все частіше розглядають країну як глобальну виробничу базу.
Про це повідомляє Bloomberg.
Як повідомляють, уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді 30 січня оголосив, що знижує тарифи на компоненти, включаючи пластикові та металеві механічні деталі, гнізда для SIM-карт і гвинти.
Моді намагається створити умови в який компанії переноситимуть виробництво з Китаю до Індії.
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Водночас уряд намагається побудувати екосистему внутрішніх постачальників, щоб забезпечити більшу частину ланцюжка створення саме для Індії. Це підвищить субʼєктність індійських постачальників, не перетворюючи крану у звичайну базу для виробництва.
Проєкт премʼєра Моді мав деякі перші успіхи, і Apple є однією з компаній, які збільшили виробництво в країні. Зараз на Індію припадає понад 7% світового виробництва iPhone.
Apple вивчає способи зменшити свою залежність від Китаю, оскільки напруженість у відносинах між Вашингтоном і Пекіном продовжує зростати. Її давні партнери, які виробляють більшість iPhone у світі на заводах у Китаї, за останні роки швидкими темпами додали складальні лінії в Індії.
За матеріалами:
Економічна Правда
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