Індія ввела 70% податковий штраф за нерозкриті доходи в криптоактивах — Finance.ua

Індія ввела 70% податковий штраф за нерозкриті доходи в криптоактивах Сьогодні 04:45 — Криптовалюта

Індія ввела 70% податковий штраф за нерозкриті доходи в криптоактивах

Влада Індії вводить жорсткі санкції для криптовалютних інвесторів, які не розкривають доходи. Згідно з поправками до закону «Про прибутковий податок», з 1 лютого 2025 року до таких активів застосовуватиметься штраф у розмірі 70%. Це стосується всіх неврахованих доходів за попередні чотири роки.

Криптовалюти офіційно занесено до переліку активів, що підлягають податковому блокуванню, поряд із коштовностями та злитками. Поправки до законодавства вимагають від регульованих організацій розкривати інформацію про цифрові активи відповідно до розділу 285BAA закону «Про податки».

Наприкінці 2024 року індійська влада виявила ухилення від сплати податків на $97 млн з боку великих криптобірж. У серпні правоохоронні органи зажадали від Binance погашення боргів перед бюджетом на суму $85 млн. Ці інциденти стали приводом для посилення податкового контролю, вважають місцеві ЗМІ.

Поправки передбачають, що штраф буде застосовуватися до криптовалютних доходів, що залишилися нерозкритими понад 48 місяців. Власникам доведеться сплатити 70% від сукупної суми податку та нарахованих відсотків під час подання оновленої податкової декларації.

Аналітики зазначають, що дії влади вже впливають на місцевий крипторинок . Наприклад, у січні 2025 року біржа Bybit оголосила про припинення роботи в Індії, пославшись на тиск з боку місцевих регуляторів. Це сталося на тлі посиленого контролю з боку фінансової влади країни.

На думку експертів, посилення податкового режиму може призвести до зниження активності криптотрейдерів в Індії та відходу бізнесу в інші юрисдикції. Водночас низка великих платформ, зокрема Binance, продовжують надавати місцевим клієнтам послуги.

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