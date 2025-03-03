Індія та Євросоюз укладуть угоду про вільну торгівлю до кінця року — Finance.ua

Індія та Євросоюз укладуть угоду про вільну торгівлю до кінця року Сьогодні 12:39 — Світ

Індія та Євросоюз укладуть угоду про вільну торгівлю до кінця року

Індія та Європейський Союз погодилися укласти угоду про вільну торгівлю до кінця цього року.

Про це заявили президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді на спільній пресконференції, повідомляє Reuters.

Як зазначається, обидві сторони намагались укласти пакт про вільну торгівлю багато років. У 2022 році переговори офіційно продовжились після 9 років зупинки.

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«Ми підготували план співпраці в сферах торгівлі, технологій, інвестицій, інновацій, зеленого зростання, безпеки, кваліфікації та мобільності», — заявив Моді.

Фон дер Ляєн закликала до торговельно-інвестиційної угоди, яка охоплюватиме галузі від акумуляторів до напівпровідників, чистого водню та оборони.

ЄС хоче, аби в межах торговельної угоди Індія знизила мита на імпортні авто, вино і віскі. Тарифи на ці товари в Індії сягали 100% і більше. Своєю чергою, Індія хоче розширити доступ до своїх дешевих ліків та хімії в ЄС. Також Країна хоче знизити тарифи на текстиль, одяг та шкіру. Індія виступає проти пропозиції ЄС встановити з січня 2026 року тарифи від 20% до 35% на товари з високим вмістом вуглецю, включно з алюмінієм, сталлю та цементом.

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