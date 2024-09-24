Індія оголосила про плани побудувати свою космічну станцію — Finance.ua
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Індія оголосила про плани побудувати свою космічну станцію

Світ
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Індія оголосила про плани побудувати свою космічну станцію
Індія оголосила про плани побудувати свою космічну станцію
Уряд Індії схвалив низку великих космічних проєктів. Серед них — доставка місячного ґрунту на Землю під час місії «Чандраян-4», створення першого модуля вітчизняної орбітальної станції та запуск апарату для дослідження Венери.
Про це повідомляють Spacenews.
Що стосується доставки зразків з Місяця, то у цьому амбітному проєкті планують задіяти дві одноразові ракети LVM 3. Бюджет місії становитиме приблизно 21 млрд рупій. Ця операція підготує країну до висадки астронавтів на поверхню супутника, що планують зробити до 2040 року.
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Нагадаємо, посадковий модуль «Чандраян-3» здійснив успішну посадку 2023 року. Це зробило Індію четвертою країною, яка висадилася на Місяць.
Для дослідження Венери у країні схвалили місію Venus Orbiter Mission (VOM). Запуск космічного корабля запланували на березень 2028-го. Його наукові цілі — вивчення атмосфери, геології та еволюції планети. На програму виділять 12,36 млрд рупій.
Запуск першого модуля власної космічної станції Bharatiya Antariksh (BAS-1) запланували на грудень 2028 року. У планах також розроблення багаторазової ракети-носія (NGLV). Її будівництво охоплює три випробувальні польоти протягом восьми років.
За матеріалами:
Speka
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