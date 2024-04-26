Індія надала морське страхування російським компаніям, щоб імпортувати нафту — Bloomberg Сьогодні 20:43 — Страхування

Індія надала морське страхування російським компаніям, щоб імпортувати нафту — Bloomberg

Індія надала дозвіл на морське страхування чотирьом російським фірмам. Це дозволить рф не звертатись до західних компаній при транспортуванні нафти.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється на сайті індійського управління судноплавства, російські страхові компанії Альфастрахование, Согаз і ВСК отримали дозвіл на морське страхування до 20 лютого 2025 року. Водночас термін дії СК Інгросстрах продовжений до березня 2029 року.

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Bloomberg із посиланням на трьох неназваних співрозмовників, обізнаних у цьому питанні, пише, що страхове покриття всіх чотирьох постачальників забезпечується російською державною національною перестрахувальною компанією.

Як зазначає агентство, росія використовує західних страховиків для танкерного флоту, який експортує нафту до Індії. Однак гранична ціна на сировину в 60 доларів за барель дала їм важелі впливу на нафтові потоки. Bloomberg пише, що використання власних страхових послуг допоможе зменшити залежність росії від західних компаній.

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Згідно з даними Bloomberg, рф є найбільшим постачальником сирої нафти в Індію. Так, у квітні Індія імпортувала з росії близько 1,72 млн барелів на день, що є найвищим показником з липня.

У лютому агентство Bloomberg повідомляло, що посилення санкцій з боку США порушило торгівлю нафтою між росією та Індією, і остання змушена шукати інших постачальників для своїх нафтопереробних заводів.

У березні також повідомлялось, що індійська компанія Reliance Industries, власник найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, відмовляється приймати нафту, доставлену танкерами російської компанії Совкомфлот (СКФ).

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