Індія нарощує поставки нафти із США через посилення санкцій проти рф — Finance.ua

Індія нарощує поставки нафти із США через посилення санкцій проти рф Сьогодні 19:45 — Енергетика

Індія нарощує поставки нафти із США через посилення санкцій проти рф

До Індії наступного місяця прибуде близько 7,6 млн барелів американської нафти, що є найвищим показником за останній рік на тлі посилення санкцій проти російської нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Індія, яка є третім у світі імпортером і споживачем нафти, планує диверсифікувати свої поставки, оскільки нові санкції США проти рф загрожують скоротити продаж російської нафти в Індію.

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Зазначається, що близько 7,6 млн барелів нафти, або 256 тис. барелів на день (барелів на добу), прямували до Індії трьома дуже великими нафтовими судами та трьома суднами Suezmax, згідно з даними компанії Kpler, що займається відстеженням суден.

Індія була найбільшим покупцем російської нафти минулого року після того, як інші групи відмовилися від закупівель після санкцій Заходу проти москви за її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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Нагадаємо, індійська компанія RelianceIndustries не буде купувати російську нафту, яка транспортується на танкерах судноплавної компанії Совкомфлотпісля санкцій США проти перевізника.

Раніше повідомлялося, що Індія (найбільший покупець нафти рф) два місяці не купує сировину преміального сорту ВСТО, яку відвантажують із порту Козьміно.

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