Індія готується вже цього року відправити людей у космос — Finance.ua

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Індія готується вже цього року відправити людей у космос

Світ
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Індія готується вже цього року відправити людей у космос
Індія готується вже цього року відправити людей у космос
Наступного місяця Індія хоче провести важливе випробування, що наблизить її до запуску пілотованої космічної місії.
Про це пише Reuters.
«Вже наступного місяця Індія планує провести ключове випробування у своїй амбітній космічній пілотованій місії „Гаганіан“», — йдеться у матеріалі.
Зазначається, що випробовуватиметься система катапультування астронавтів у разі небезпеки. Її успішна робота дозволить перейти до інших тестів перед фінальної стадією пуску.
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«Хоча точні часові рамки ще не були оприлюднені, запуск місії очікується із головного індійського космодрому Сріхарікота до 2024-го року», — зауважує агентство.
Зараз у Індії проходять тренування чотири астронавти, але їх кількість хочуть збільшити, аби мати змогу повторювати пілотовані польоти. «Місія „Гаганіан“ направлена на створення космічної капсули для проживання людей, яка на три доби доправить екіпаж з трьох людей на 400-км орбіту й безпечно поверне назад, планово впавши у Індійський океан», — пояснює Reuters.
Додамо, що з державного бюджету Індії на цю пілотовану космічну місію було виділено понад 1 млрд дол.

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За матеріалами:
Укрінформ
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