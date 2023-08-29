Virgin Galactic запланувала третій комерційний політ у космос — Finance.ua

Virgin Galactic запланувала третій комерційний політ у космос Сьогодні 22:43 — Світ

Virgin Galactic запланувала третій комерційний політ у космос

Компанія британського мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic визначила «вікно» для свого третього комерційного космічного польоту з 8 вересня.

Про це повідомляє MarketWatch.

Приватна космічна компанія повідомила, що політ Galactic 03 стане четвертим космічним польотом компанії за чотири місяці.

У ньому візьмуть участь три члени екіпажу, які входять до групи астронавтів-засновників Virgin Galactic або перших клієнтів, які раніше купували квитки.

За словами компанії, ця група засновників купила свої квитки ще в 2005 році.

Нагадаємо, космічна компанія Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона 29 червня запустила з космопорту «Америка» в штаті Нью-Мексико свій перший повністю комерційний рейс космічного літака VSS Unity — місію Galactic 01.

Другий комерційний суборбітальний політ із шістьма членами екіпажу — Galactic 02 — було виконано 10 серпня.

Економічна Правда За матеріалами:

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