Virgin Galactic запланувала третій комерційний політ у космос — Finance.ua

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Virgin Galactic запланувала третій комерційний політ у космос

Світ
28
Virgin Galactic запланувала третій комерційний політ у космос
Virgin Galactic запланувала третій комерційний політ у космос
Компанія британського мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic визначила «вікно» для свого третього комерційного космічного польоту з 8 вересня.
Про це повідомляє MarketWatch.
Приватна космічна компанія повідомила, що політ Galactic 03 стане четвертим космічним польотом компанії за чотири місяці.
У ньому візьмуть участь три члени екіпажу, які входять до групи астронавтів-засновників Virgin Galactic або перших клієнтів, які раніше купували квитки.
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За словами компанії, ця група засновників купила свої квитки ще в 2005 році.
Нагадаємо, космічна компанія Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона 29 червня запустила з космопорту «Америка» в штаті Нью-Мексико свій перший повністю комерційний рейс космічного літака VSS Unity — місію Galactic 01.
Другий комерційний суборбітальний політ із шістьма членами екіпажу — Galactic 02 — було виконано 10 серпня.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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