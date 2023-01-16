Індекс страху і жадібності Bitcoin вийшов із зони “страху” — Finance.ua

Індекс страху і жадібності Bitcoin вийшов із зони “страху”
Індикатор настрою на ринку криптовалют під назвою «Індекс страху і жадібності біткоїна» перемістився в нейтральну зону минулими вихідними після кількох місяців перебування в зоні «страху».
15 січня індекс досяг нейтрального рівня 52, найвищого з 5 квітня. Індекс змінився після того, як BTC зріс на 24% за останні сім днів.
Індикатор настроїв на ринку досяг багаторічного мінімуму в червні 2022 року. Відтоді він коливається між 20 і 30 у категорії «Крайній страх». Крім того, в середині 2022 року він зареєстрував найтривалішу в історії смугу крайнього страху.
Індекс страху та жадібності використовує «рухи та настрої з різних джерел», включно з поточною волатильністю цін, динамікою та об’ємом ринку, даними соціальних мереж і сервісу Google Trends та іншими.
Разом дані з цих джерел використовуються для створення простого числа, щоб підсумувати емоційний стан щодо біткоїна та загалом крипторинку.
Індекс складається з п’яти категорій, починаючи від крайнього страху і закінчуючи крайньою жадібністю, останньої не було з жовтня 2021 року.
На момент написання новини індекс опустився до 45, що повертає його в категорію «Страху», припускаючи, що рівень довіри інвесторів до ринку ще не повернувся у повному обсязі.
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