Індекс страху і жадібності Bitcoin вийшов із зони “страху” — Finance.ua

Індекс страху і жадібності Bitcoin вийшов із зони “страху” Сьогодні 23:22 — Криптовалюта

Індекс страху і жадібності Bitcoin вийшов із зони “страху”

Індикатор настрою на ринку криптовалют під назвою «Індекс страху і жадібності біткоїна» перемістився в нейтральну зону минулими вихідними після кількох місяців перебування в зоні «страху».

15 січня індекс досяг нейтрального рівня 52, найвищого з 5 квітня. Індекс змінився після того, як BTC зріс на 24% за останні сім днів.

Індикатор настроїв на ринку досяг багаторічного мінімуму в червні 2022 року. Відтоді він коливається між 20 і 30 у категорії «Крайній страх». Крім того, в середині 2022 року він зареєстрував найтривалішу в історії смугу крайнього страху.

Читайте також Аналітик Bloomberg спрогнозував значне зростання для Bitcoin та Ethereum

Індекс страху та жадібності використовує «рухи та настрої з різних джерел», включно з поточною волатильністю цін, динамікою та об’ємом ринку, даними соціальних мереж і сервісу Google Trends та іншими.

Разом дані з цих джерел використовуються для створення простого числа, щоб підсумувати емоційний стан щодо біткоїна та загалом крипторинку.

Індекс складається з п’яти категорій, починаючи від крайнього страху і закінчуючи крайньою жадібністю, останньої не було з жовтня 2021 року.

На момент написання новини індекс опустився до 45, що повертає його в категорію «Страху», припускаючи, що рівень довіри інвесторів до ринку ще не повернувся у повному обсязі.

cryptomisto За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.