Аналітик Bloomberg спрогнозував значне зростання для Bitcoin та Ethereum — Finance.ua

Аналітик Bloomberg спрогнозував значне зростання для Bitcoin та Ethereum Сьогодні 19:31 — Криптовалюта

Аналітик Bloomberg спрогнозував значне зростання для Bitcoin та Ethereum

Аналітик видання Bloomberg Майк МакГлоун заявив, що вірить у майбутнє основних криптовалют. За словами експерта, попри не надто вдалий 2022 рік, Bitcoin та Ethereum стають дедалі популярнішими серед інвесторів.

МакГлоун переконаний, що вартість ВТС та ЕТН істотно зросте вже у цьому році. Втім, токенам необхідно подолати опір падіння ринку акцій ― криптовалютний ринок корелює з фондовим.

«Я повністю впевнений, що біткоїн та ефіріум покажуть себе краще за інші активи, але на них все одно тиснутиме падіння фондового ринку. Мене здивувала стійкість ETH — незважаючи на всі перипетії, ефіріум зріс у ціні», — поділився своєю точкою зору аналітик Bloomberg.

Як наголосив МакГлоун, вартість ETH зросла у дванадцять разів за останні три роки, випередивши інші альткоїни. Розробники ETH забезпечили йому перспективне майбутнє завдяки історичному переходу з proof-of-work (PoW) на proof-of-stake (PoS). Ще на початку грудня аналітик, що The Merge зменшить негативний вплив майнінгу на довкілля, знизить швидкість випуску ЕТН, цим самим підвищивши його вартість.

Щодо BTC, наприкінці 2022 року МакГлоун спрогнозував падіння Bitcoin у короткостроковій перспективі. Аналітик був переконаний, що ВТС ще може опуститись до $10 000-12 000, втім після цього BTC відновить свою висхідну траєкторію. У цьому МакГлоун впевнений і зараз.

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noworries За матеріалами:

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