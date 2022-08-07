Імпорт вживаних авто впав у майже 10 разів — Finance.ua

Імпорт вживаних авто впав у майже 10 разів Вчора 21:23 — Особисті фінанси

Імпорт вживаних авто впав у майже 10 разів

Протягом липня до України з-за кордону привезли 13,9 тисячі нових і вживаних автомобілів. Таким чином, імпорт вживаних авто знизився у майже 10 разів, якщо порівнювати з червнем.

Про це повідомляє Інституту досліджень авторинку.

За цей період до бюджету надійшло 1,72 млрд грн прямих надходжень, зокрема:

ввізне мито — 384 млн грн;

акцизний податок — 263 млн грн;

ПДВ — 1079 млн грн.

Якщо відняти від цієї суми митні платежі за нові авто, показники будуть значно менші, адже розмір ПДВ та мита пропорційно залежить від їх вартості. Нові машини дорожче, а отже й податків за них сплатили більше. В середньому за одне авто у липні заплатили 124,2 тисячі гривень податків.

Експерти Інституту досліджень вважають, що об’єми імпорту вживаних авто в серпні будуть ще меншими.

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«В липневу статистику потрапило багато автомобілів, які українці купили ще під час дії „нульового“ розмитнення, але не встигли, — пояснює голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький. — Також зараз „допливають“ авто з Америки, які „зависли“ у портах Європи». Після того як цей відкладений попит буде задоволений, показники будуть ще гіршими, прогнозує експерт.

Зменшення кількості імпорту помітили на практиці в автобізнесі. У липні суттєво зріс курс валют . Оскільки автомобілі продають за кордоном за євро чи долари, мито і ПДВ пропорційні вартості авто в перерахунку на гривні, а акциз нараховують в євро — зростає і вартість розмитнення в національній валюті.

«Це суттєво знижує платоспроможність українців, ввезення авто з-за кордону стає економічно невигідним, як наслідок — попит на послуги суттєво зменшується, — розповідає директорка компанії West Auto Hub Юлія Риковська. — Робота бізнесу — це також сплата податків, робочі місця, економічна активність, яка зараз неабияк важлива. У такі складні часи для кожного, варто було б знайти компроміс у сфері оподаткування, враховуючи обставини».

Цікаво, що у липні в інтернет-продажах автотранспорту спостерігалось підвищення активності як продавців, так і покупців. Каталоги пропозицій продовжували поповнюватися «свіжопригнаними» автівками, які після оформлення та певної підготовки потрапляли у продаж. Своєю чергою потенційні покупці виявляють підвищений інтерес уже фактично до залишків з основної хвилі «свіжопригнаних» авто.

Також частина продавців, які боялися призначити певну ціну на свої машини під час дії «нульового розмитнення», аби не продешевити, повернулися до продажів за «старими» цінами.

«Однак, у наступні місяці, після доволі швидкого вичерпання запасів на ринку згаданих „свіжопригнаних“ авто, подорожчання транспортування машин зі США та зростання курсу валюти, скоріш за все доведеться спостерігати певне зниження темпів торгів автомобілями, і не лише в інтернеті, а й загалом» — каже Остап Новицький, аналітик Auto.Ria.

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