Попит на нові легкові авто в Україні поступово повертається: бестселери липня — Finance.ua
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Попит на нові легкові авто в Україні поступово повертається: бестселери липня

Особисті фінанси
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Попит на нові легкові авто в Україні поступово повертається: бестселери липня
Попит на нові легкові авто в Україні поступово повертається: бестселери липня
За місяць — після скасування пільг на розмитнення імпорту — ринок нових легкових автомобілів збільшився більше ніж на чверть.
Про це повідомляє асоціація автовиробників України Укравтопром.
«Впродовж минулого місяця українці придбали та зареєстрували 3648 нових легкових автомобілів. Отже, у порівнянні з червнем, попит на нові авто в Україні зріс майже на 26 відсотків», — сказано в повідомленні.
Топ-5 найпопулярніших марок:
  • найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota. У липні свої перші реєстраційні номери отримали 596 машин цієї японської марки. Від свого результату річної давності Тойота відстала на 61 відсоток;
  • другий результат у Volkswagen — 316 шт. Проте до торішнього обсягу реалізацій, коли ця марка посідала лише шосту сходинку липневого рейтингу, ще далеко, падіння становить 30 відсотків;
  • на третьому місці китайська Chery — 300 реєстрацій, що на 27% менше, ніж роком раніше, але водночас Chery піднялась на п’ять сходинок у рейтингу місяця;
  • Renault посіла четверту позицію з показником 260 авто (-80%);
  • замикає п’ятірку лідерів Skoda — 207 шт. (-67%).
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Бестселером місяця став автомобіль Chery Tiggo 4, на якому свій вибір зупинили 239 покупців.
Загалом з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 21,5 тис. нових легкових авто, що на 63% менше відносно аналогічного періоду минулого року.

Довідка Finance.ua:

  • з 26 липня 2022 року, почали діяти нові тарифи на поліси «Зелена картка» для тих, хто виїжджає за кордон;
  • МТСБУ перерахувало вартість страхових сертифікатів «Зелена картка», підвищивши їх на 26,3%. Востаннє тарифи переглядалися у липні 2022 року — тоді вартість полісів знизилася на 4,4%.

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За матеріалами:
Finance.ua
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