Імпорт високооктанового бензину встановив історичний рекорд: причини (інфографіка) — Finance.ua

Імпорт високооктанового бензину встановив історичний рекорд: причини (інфографіка) Сьогодні 10:29 — Енергетика

Імпорт високооктанового бензину встановив історичний рекорд: причини (інфографіка)

У травні в Україну було імпортовано понад 5 тис. т високооктанового бензину марок А-98/100. Це найбільший місячний показник з 2009 року.

Про це пише enkorr за даними консалтингової групи «А-95».

Найбільшим постачальником лишається UPG. Компанія завезла 1,5 тис. т ресурсу: 90% за допомогою трейдера Select Energy, решту — від польського виробника Warter Fuels.

На другому і третьому місцях — Socar і ОККО. Кількість охочих імпортувати пальне у травні зросла до 20 з 15 у квітні.

Причини зростання

Збільшення постачань високооктанового бензину обумовлене зростанням попиту на ресурс через набуття з 1 травня чинності законом про обов’язкове додавання біоетанолу в бензин.

Разом з тим ця норма не поширюється на бензини з октановим числом 98 і вище. Частина споживачів з недовірою поставилась до бензину зі спиртом, обравши високооктановий.

Нагадаємо, впродовж минулого місяця українці придбали майже 4,3 тис. вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 12% більше, ніж у травні 2024 року. Найбільша частка з цієї кількості (44%) — бензинові авто.

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