Імпорт високооктанового бензину встановив історичний рекорд: причини (інфографіка) — Finance.ua

Імпорт високооктанового бензину встановив історичний рекорд: причини (інфографіка)
У травні в Україну було імпортовано понад 5 тис. т високооктанового бензину марок А-98/100. Це найбільший місячний показник з 2009 року.
Про це пише enkorr за даними консалтингової групи «А-95».
Найбільшим постачальником лишається UPG. Компанія завезла 1,5 тис. т ресурсу: 90% за допомогою трейдера Select Energy, решту — від польського виробника Warter Fuels.
На другому і третьому місцях — Socar і ОККО. Кількість охочих імпортувати пальне у травні зросла до 20 з 15 у квітні.
Причини зростання
Збільшення постачань високооктанового бензину обумовлене зростанням попиту на ресурс через набуття з 1 травня чинності законом про обов’язкове додавання біоетанолу в бензин.
Разом з тим ця норма не поширюється на бензини з октановим числом 98 і вище. Частина споживачів з недовірою поставилась до бензину зі спиртом, обравши високооктановий.
Нагадаємо, впродовж минулого місяця українці придбали майже 4,3 тис. вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 12% більше, ніж у травні 2024 року. Найбільша частка з цієї кількості (44%) — бензинові авто.
Страхування автомобіля: обирайте автоцивілку від найкращих страхових компаній України
Автоцивілка (ОСЦПВ)
Поділитися новиною