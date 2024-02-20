Імпорт сиру в Україну збільшився на 42% — Finance.ua

Імпорт сиру в Україну збільшився на 42% Сьогодні 06:49 — Аграрний ринок

Імпорт сиру в Україну збільшився на 42%

Через те, що вхідна ціна імпортного європейського сиру після розмитнення все одно залишається нижчою за ту, за якою вітчизняні виробники пропонують свій сир дистрибʼюторам, у січні 2024 року імпорт сиру збільшився на 42%, у порівнянні з аналогічним періодом у 2022 році.

Про це повідомляє «Інфагро».

Аналітики агентства припускають, що імпорт сиру міг вирости ще більше, беручи до уваги велику різницю у цінах, однак торговельній активності могло завадити блокування західних кордонів. Разом з тим, за прогнозами, у лютому імпорт сиру помітно зросте і вітчизняним сирам доведеться поступитися місцем на полиці імпортній продукції.

У «Інфагро» зазначають, що продажі сиру у лютому очікувано знизились. Серед основних причин цього називають невиважену політику ціноформування, якої дотримувалися його виробники. Надто дорогий продукт стає вже недоступним для значної частини населення України.

«З середини осені провідні сировари піднімали ціни на свою продукцію тричі, і досить суттєво. За цей період вітчизняний сир подорожчав приблизно на 15−17%. Це надто стрімке зростання. Зрозуміло, що сировина подорожчала ще більше, але виробники могли б якийсь час попрацювати з меншою рентабельністю, це б дозволило зберегти обсяг реалізації в конкуренції з європейським сиром», — зауважують експерти.

Згідно з повідомленням, у січні традиційно найбільше сиру надійшло в Україну з Польщі (34%), Німеччини (19%) і Нідерландів (18%).

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