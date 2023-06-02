Ілона Маска звинуватили в навмисному підвищенні вартості токена Dogecoin на 36 000% — Finance.ua

Ілона Маска звинуватили в навмисному підвищенні вартості токена Dogecoin на 36 000% Сьогодні 19:38 — Криптовалюта

Ілона Маска звинуватили в навмисному підвищенні вартості токена Dogecoin на 36 000%

Ілон Маск звинувачується в інсайдерській торгівлі та навмисному маніпулюванні вартістю мемкриптовалюти Dogecoin. Інвестори стверджують, що жарти Маска коштували їм мільйони доларів.

За словами позивачів, один із найбагатших людей у ​​світі навмисно підняв ціну Dogecoin більш ніж на 36 000% за два роки, а потім спровокував її обвал. Про це пише Reuters із посиланням на судові документи.

Судовий процес проти Маска розпочався ще у червні минулого року. Однак у середу, 31 травня, інвестори висунули проти глави Tesla нові звинувачення. Це вже третя поправка до позову.

Читайте також Монети-меми: як вони стали популярними та у чому їх феномен

У заяві, поданій у федеральний суд Манхеттена, йдеться, що Маск — особисто і через свою компанію — контролював кілька гаманців Dogecoin і наживався коштом інших інвесторів, маніпулюючи вартістю DOGE.

«Навмисні жарти, маніпуляції ринком та інсайдерська торгівля допомогли Маску обдурити інвесторів, а заразом прорекламувати себе та свої компанії», — йдеться у заяві. Позивачі стверджують, що для цих цілей Маск платив інфлюенсерам, експлуатував власну велику аудиторію в Твіттері і навіть виступив на шоу NBC Saturday Night Live в 2021 році.

Як вважають позивачі, коли у квітні 2023 року Ілон Маск замінив логотип Твіттера на логотип Dogecoin, він спровокував різкий стрибок DOGE на 30%. Тоді Маск ж скористався зростанням ціни і продав власні токени DOGE на суму близько $124 млн. Після цього інвестори хотіли включити соціальну мережу до списку відповідачів у справі. Але поки що цього не сталося.

Щодо Dogecoin, наразі криптовалюта займає 9 місце серед топ-100 токенів за розміром ринкової капіталізації. На момент публікації монета торгується на рівні $0.072, на 90% нижче історичного максимуму, досягнутого у травні 2021 року на рівні $0.7376.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.